Boss, Harry i Taj na zasłużonej emeryturze - policyjne psy zamieszkały ze swoimi przewodnikami Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Trzy z bydgoskich psów policyjnych, po latach służby, przeszły na zasłużoną emeryturę, którą spędzą w domach swoich przewodników asp. Mariusza Woźniaka, asp. szt. Krzysztofa Dąbrowskiego oraz asp. Arkadiusza Ludkiewicza. Za lata pracy i zaangażowanie podziękował policjantom p.o. Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy mł. insp. Witold Markiewicz przekazując listy gratulacyjne.

W miniony czwartek (30.04.2020) w Wydziale Prewencji bydgoskiej komendy odbyło się pożegnanie. Było ono szczególne dla trzech psów policyjnych Bossa, Harrego i Taja oraz ich opiekunów asp. Mariusza Woźniaka, asp. szt. Krzysztofa Dąbrowskiego oraz asp. Arkadiusza Ludkiewicza. Policjanci — przewodnicy, z którymi na co dzień pieski pełniły służbę, liczyli się z tym, że kiedyś psy będą musiały przejść na emeryturę. Wiedzieli, że kiedy ta chwila nadejdzie pieski staną się członkami ich rodzin. Nie wyobrażali sobie, by nie zabrać ich do swoich domów, tym bardziej że przez lata wspólnej służby ogromnie się zżyli.

Z tej okazji p.o. Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy mł. insp. Witold Markiewicz podziękował policjantom za trud służby i zaangażowanie i za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Prewencji bydgoskiej komendy podinsp. Tomasza Meyze, wręczył im listy gratulacyjne.

Boss to owczarek niemiecki długowłosy wyszkolony do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. Brał udział w 63 przeszukaniach miejsc pod kątem materiałów wybuchowych. W 2015 roku wygrał Eliminacje Wojewódzkie do XV Kynologicznych Mistrzostw Policji. Uczestniczył w zabezpieczeniu wizyty Prezydenta oraz innych ważnych osób, a w 2016 roku w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Niestety jego stan zdrowia nie pozwolił, by przyjechał na pożegnanie do komendy.

Harry to pies wyszkolony do wyszukiwania zapachu narkotyków. Realizował wspólne czynności ze służbami takimi jak: Służba Więzienna, Żandarmeria Wojskowa, Krajowa Administracja Skarbowa, CBŚP. Niejednokrotnie czynności te zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Taj to pies patrolowy. Jego wyszkolenie było odmienne z uwagi na charakter pełnionej przez niego służby. Ma na swoim koncie 39 zatrzymanych sprawców przestępstw, zatrzymanych 15 osób poszukiwanych, około 90 zabezpieczeń imprez masowych, sportowych i koncertów. Uczestniczył w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Poznaniu oraz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej U-20 w Bydgoszczy.

Bossa, Harrego oraz Taja znają bardzo dobrze dzieci z Bydgoszczy oraz powiatu, gdyż uczestniczyli oni w licznych pokazach, zajęciach profilaktycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w placówkach oświatowych i kulturalnych przez bydgoskich policjantów zajmujących się profilaktyką nieletnich.

Bossowi, Harremu i Tajowi życzymy dużo zdrowia i odpoczynku na zasłużonej emeryturze.

(KWP w Bydgoszczy / kp)