Policyjni negocjatorzy uratowali kobietę Data publikacji 04.05.2020 Policyjni negocjatorzy uratowali 36-latkę, która chciała popełnić samobójstwo skacząc z dachu domu. Po niemal dwóch godzinach policyjnym negocjatorom udało się nakłonić kobietę, by pozwoliła wejść na dach jednemu z policyjnych negocjatorów, ten spokojnie i bezpiecznie sprowadził desperatkę. Uratowana kobieta została przewieziona do szpitala.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu otrzymał informację, że na dachu jednego z domów w miejscowości Gałki stoi młoda kobieta, która najprawdopodobniej zamierza popełnić samobójstwo skacząc z niego. Na miejscu pojawiła się załoga karetki pogotowia, straż pożarna oraz policjanci wraz z policyjną grupa negocjatorów, którzy rozpoczęli czynności zmierzające do uratowania desperatki.

Wkrótce mundurowi ustalili, że 36-latka postanowiła popełnić samobójstwo po kilku osobistych niepowodzeniach. Po niemal dwóch godzinach policyjnym negocjatorom udało się nakłonić kobietę, by pozwoliła wejść na dach jednemu z policyjnych negocjatorów. Cały czes trwały rozmowy, które przekonywały kobietę by porzuciła powzięty zamiar i zeszła z dachu domu. Gdy policjant znalazł się już na szczycie budynku, spokojnie i bezpiecznie sprowadził desperatkę. Wszystko zakończyło się szczęśliwie, a kobieta została przewieziona do szpitala.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu