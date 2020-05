Oddał szpik kostny – dał drugiemu człowiekowi szansę na zdrowe życie Data publikacji 05.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu podarował swoje komórki macierzyste pacjentowi choremu na białaczkę. W ten sposób dał mu najcenniejszy dar – szansę na zdrowe życie. Rejestracja nic nie kosztuje, a sam zabieg pobierania szpiku jest bezpieczny i bezbolesny. Dlatego zachęcamy do kliknięcia w link https://www.dkms.pl i pobrania pakietu rejestracyjnego.

Mateusz jest funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. W służbie zawsze zaangażowany i oddany. Gotów by strzec bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, chętny by pomagać innym i stawiać czoła trudnym wyzwaniom. 5 lat temu zdecydował, że zarejestruje się jako dawca szpiku kostnego i komórek macierzystych. Przez te wszystkie lata telefon Mateusza milczał. Jednak wiedział, że zadzwoni kiedy jego genetyczny bliźniak będzie potrzebował pomocy. Tak się stało wiosną tego roku. Otrzymał informację z fundacji DKMS. Jego komórki macierzyste były potrzebne pacjentowi chorującemu na nowotwór krwi. Policjant ani chwili nie zastanawiał się czy podjął właściwą decyzję. Wówczas cała procedura został uruchomiona. Funkcjonariusz przeszedł szereg niezbędnych badań. One potwierdziły, że jest w bardzo dobrej formie. Decydując się na udział w procedurze ratującej życie, podarował choremu pacjentowi szansę na nowe życie i powrót do zdrowia.

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę. Taką diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Jedynie 25 % pacjentów znajduje „bliźniaka genetycznego” w rodzinie, pozostałe 75% zdanych jest na dawców niespokrewnionych.

Każdy kto zdecyduje się na zarejestrowanie w bazie DKMS, daje szansę komuś kto zmaga się z białaczką. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej osób zdecydowało się zostać potencjalnym dawcą szpiku kostnego i komórek macierzystych. Taka decyzja musi być przemyślana i świadoma.

Aby zostać potencjalnym dawcą szpiku, wystarczy zamówić pakiet rejestracyjny na https://www.dkms.pl

Zarejestruj się już teraz – warto pomagać!

(KWP w Opolu / mw)