Przestępcy sprzedawali w Darknecie bazy danych pochodzące z włamań do systemów informatycznych Data publikacji 05.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami z KGP przerwali funkcjonowanie serwisu znanego w Darknecie jako strona oferująca różnego rodzaju kradzione bazy danych. Przy realizacji śledztwa polska Policja współpracowała z funkcjonariuszami ze Szwajcarii i z Europolem. Pod koniec kwietnia br. na terenie kilku województw policjanci zatrzymali 6 osób. Szacujemy, że zyski osiągnięte przez grupę zdeponowane w postaci kryptowalut wyniosły nie mniej niż 1,5 miliona złotych. Śledztwo w sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

W minioną środę, 29 kwietnia 2020 roku, funkcjonariusze z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, realizując postanowienia o przeszukaniu i zatrzymaniu osób wydane przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu, zatrzymali 6 mężczyzn w wieku 18 -30 lat. Policyjne działania prowadzone były na terenie pięciu województw: na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w województwie kujawsko - pomorskim, śląskim i dolnośląskim. Działania policjantów z KWP w Lublinie wspierane były przez funkcjonariuszy z Biura dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Mundurowi współpracowali także z Policją szwajcarską oraz z Europolem.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie usłyszeli zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się bezprawnym pozyskiwaniem i zbywaniem baz danych. Podejrzanym zarzucono także czyny polegające na zbywaniu programów komputerowych umożliwiających nieuprawniony dostęp do zasobów przechowywanych w systemach informatycznych, nabywaniu uzyskanych za pomocą czynów zabronionych telefonów komórkowych oraz jednostki centralnej komputera, przyjmowaniu w celu ukrycia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego oraz posiadaniu środków odurzających i substancji psychotropowych.

W wyniku podjętych czynności na poczet przyszłych kar zabezpieczono ponad 40 tys. zł., 370 Euro, samochód osobowy Honda Civic o wartości około 50 000 złotych oraz 53.200 USD w kryptowalucie.

Decyzją sądu w stosunku do pięciu zatrzymanych mężczyzn zastosowany został tymczasowy areszt, wobec szóstego dozór policyjny połączony z poręczeniem majątkowym. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

Rozbita przez policjantów i Prokuraturę Okręgową w Zamościu grupa działała co najmniej od 2018 r. Przestępcy oferowali do sprzedaży za pośrednictwem serwisu Darknet bazy danych pochodzące z włamań do systemów informatycznych. Darknet - to zbiorcza nazwa określającą różne anonimowe strony internetowe, sklepy, fora dyskusyjne i inne serwisy dostępne w Internecie. W przeciwieństwie do zwykłych stron internetowych nie są one dostępne przez adres www i nie można ich znaleźć w zwykłych wyszukiwarkach. Serwis umożliwiał nabycie baz kradzionych z różnych krajów, nie tylko europejskich. Nabywane dane służyły następnie do kradzieży tożsamości, a także do oszustw. Oferowane do sprzedaży bazy z danymi można było zakupić jedynie za kryptowaluty. Ustalono, że zyski osiągnięte przez grupę z prowadzonej działalności przestępczej, zdeponowane w postaci kryptowalut, wynosiły nie mniej niż 1,5 miliona złotych.

(KWP w Lublinie / mw)