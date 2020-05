Pośpiech i brawura prowadzą do tragedii. Zwolnijmy! Data publikacji 05.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mimo ograniczonego ruchu gorzowscy policjanci w majowy weekend zarejestrowali wiele niebezpiecznych zachowań na drodze. Niektórzy kierowcy za nic mieli bezpieczeństwo swoje czy innych zmotoryzowanych. 12 straciło prawa jazdy. Ale wobec jednego, który omal nie doprowadził do czołowego zderzenia już toczy się postępowanie. Niebezpieczne zachowanie zarejestrowała kamera jednego z kierowców.

Na drogach spokojniej niż podczas corocznych „majówek”. Sytuacja spowodowana pandemią, ograniczenia z tego wynikające sprawiły, że ruch był zdecydowanie mniejszy. Ale już powoli wracamy do optymalnej sytuacji. To też trzeba zrobić z umiarem i zdrowym rozsądkiem. A z tym jest problem. Podczas pierwszych dni maja widać było tych, którzy pedał gazu wciskali do dechy. Gorzowscy policjanci ruchu drogowego mieli zatem sporo pracy. Podczas swoich służb zarejestrowali wiele nieodpowiedzialnych zachowań. Łącznie zatrzymali prawa jazdy 12 zmotoryzowanym- 11 za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym oraz jedno za jazdę w stanie nietrzeźwości. Rekordzista miał 157 km/h na "50". Kolejne postępowanie jest prowadzone wobec kierującego vw, który do wyprzedzania auta wykorzystał pas drogowy wyłączony z ruchu. Sytuacja była niezwykle niebezpieczna, bo z naprzeciwka jechało inne auto. Tylko dzięki reakcji właśnie tego drugiego kierowcy, który widząc co się dzieje zwolnił nie doszło do zderzenia. Na takie zachowania nie może być zezwolenia i należy je eliminować z cała stanowczością. Zapis tego zachowania już trafił do policjantów ruchu drogowego, którzy będą docierać do nieodpowiedzialnego kierowcy.

Przed nami coraz mniej obostrzeń, a co za tym idzie ruch na drogach będzie gęstniał. Do tego, aby bezpiecznie dotrzeć do celu niezbędny jest zatem zdrowy rozsądek, rozwaga, odpowiedzialność kierowców oraz zdecydowana reakcja Policji na wszelkie przypadki łamania drogowego prawa. Tylko takie połączenie sprawi, że na lubuskich szlakach komunikacyjnych będzie bezpiecznie.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.