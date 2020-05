Krzyk gasnącego serduszka - Alunia potrzebuje operacji ratującej życie Data publikacji 05.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mała Ala jest córką naszego kolegi, policjanta z I Komisariatu Policji w Lublinie. Dziewczynka ma złożoną wadę serduszka i wymaga przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej ratującej życie. Jej rodzice długo czekali, aż lekarze podejmą decyzję odnośnie dalszego leczenia. W końcu jest zielone światło — prof. Adriano Carotti, specjalista od ciężkich wad serca, podejmie się operacji Ali! Chce skorygować wadę serca oraz zrekonstruować zwężoną tętnicę płucną. Fundacja Siepomaga zbiera na ten cel pieniądze. Wesprzyjmy Alę w walce o zdrowie, już tak niewiele brakuje.

Narodziny dziecka to wielka radość. Rodzice Ali również cieszyli się, że w ich życiu pojawi się mała istotka, którą będzie można kochać i chronić. 21.04.2018 r., dzień jej narodzin, był najszczęśliwszym dniem w życiu Edyty i Marcina. Niestety, radość szybko przerodziła się w strach. Nie było słychać płaczu dziecka, był za to niepokój w oczach położnych i lekarza. Alicja nie oddychała, nie wydała pierwszego krzyku. Nikt nie wiedział, dlaczego i gdyby nie szybka reakcja lekarzy, który zaczęli podejrzewać wadę serca i podali lek życie Alicji mogło tak szybko zgasnąć. Maleństwo zaraz po porodzie przewiezione zostało do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Tam potwierdziły się podejrzenia lekarzy pediatrów, okazało się, że dziewczynka ma złożoną wadę serca pod postacią przełożenia wielkich pni tętniczych, ubytku w przegrodzie międzykomorowej oraz atrezji zastawki tętnicy płucnej. Ponieważ Alicja wymagała leczenia kardiochirurgicznego trafiła do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, gdzie spędziła 5 długich tygodni. Tam przeszła zabieg Raskhinda i operację zespolenia systemowo-płucnego, które miały umożliwić lepsze natlenienie krwi i utrzymanie saturacji na bezpiecznym poziomie, co pozwoli jej urosnąć do momentu, kiedy korekcja wady będzie możliwa. Niestety, po wykonaniu zespolenia doszło do groźnego zwężenia lewej tętnicy płucnej, dlatego konieczne okazało się przeprowadzenie jeszcze jednego zabiegu- wstawienia stentu w zwężoną tętnicę.

Rodzice Ali długo czekali aż lekarze podejmą decyzję odnośnie dalszego leczenia. Szukali ratunku w ośrodkach kardiochirurgicznych w Polsce, w Niemczech, we Włoszech... W końcu jest zielone światło — prof. Adriano Carotti, specjalista od ciężkich wad serca, podejmie się operacji Ali! Chce skorygować wadę serca oraz zrekonstruować zwężoną tętnicę płucną. Co najważniejsze – Ala zachowa 2 komory serduszka. Gdzie indziej zrobiono by jej serce jednokomorowe, co tylko przedłużyłoby jej życie. A tak może żyć, i to żyć normalnie.

Operacja poza granicami Polski jest droga. Fundacja Siepomaga uruchomiał na ten cel zbiórkę. Wesprzyjmy Alę w walce o zdrowie, już tak niewiele brakuje.

https://www.siepomaga.pl/serce-aluni

(KWP w Lublinie / kp)