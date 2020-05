Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo Data publikacji 05.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka godzin po zdarzeniu legniccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo. Działania pościgowe za sprawcą wspierane były przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Sąd na wniosek prokuratora aresztował mężczyznę na okres trzech miesięcy. Za czyn, o który jest podejrzany, grozić mu może kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło na jednej z legnickich ulic. Dyżurny tamtejszej komendy miejskiej otrzymał zgłoszenie o prowadzonych czynnościach reanimacyjnych wobec mężczyzny, który najprawdopodobniej został ugodzony nożem. Na miejsce skierowano między innymi policyjną grupę dochodzeniowo – śledczą. Policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca, zabezpieczając ślady niezbędne do ustalenia dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia.



Z uwagi na fakt, że sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, podjęto natychmiastowe działania pościgowe, które wspierane były przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W wyniku intensywnych działań operacyjnych, już kilka godzin po zdarzeniu, policjanci zatrzymali mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą. Podejrzany to 23-letni mieszkaniec Legnicy.

Z ustaleń przeprowadzonych przez śledczych wynika, że między mężczyznami doszło do sprzeczki, podczas której 23-latek ugodził nożem swojego 27-letniego znajomego. Pomimo podjętej natychmiastowej reanimacji przez świadków zdarzenia, a później przez załogę karetki pogotowia, mężczyzna zmarł.

Zatrzymany usłyszał już w tej sprawie zarzuty. Dzisiaj, 05.05.2020 r., został doprowadzony do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd po zapoznaniu się z materiałami zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za czyn, o który podejrzany jest 23-latek, grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / js)