Jechali o wiele za szybko, nawet z prędkością 211km/h Data publikacji 05.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W czasach epidemii koronawirusa Policja obserwuje zmniejszony ruch na drogach. Jednak epidemia nie zwalnia kierowców od dostosowywania się do ograniczeń prędkości i przestrzegania prawa. Miniony weekend pokazał, że na niektórych kierowców trzeba mieć uwagę.

Policjanci ruchu drogowego przyglądają się kierowcom łamiącym przepisy na drogach, także w czasach panującej epidemii koronawirusa. Co prawda ruch na drogach jest zmniejszony, jednak nie uprawnia to kierowców do łamania ograniczeń prędkości i przepisów.

W miniony długi weekend majowy policjanci z Leszna zatrzymali trzy osoby, które kierując pojazdami znacznie przekroczyły prędkość. Niechlubnym rekordzistą okazał się 37-latek z gminy Lipno, który drogą wojewódzką na trasie Leszno – Lipno kierował audi z prędkością 211km/h. W miejscu gdzie jego prędkościomierz wskazał najwyższą wartość obowiązuje ograniczenie prędkości do 90km/h. W tej sytuacji kierowca audi przekroczył prędkość o 121km/h. Jego nieodpowiedzialną jazdę zarejestrowała kamera policyjnego videorejestratora. Został ukarany przez policjantów mandatem karnym.

Tego samego dnia, tj. 03.05.2020 r., w terenie zabudowanym, na wiadukcie Grota Roweckiego w Lesznie, gdzie znajduje się przejście dla pieszych, policjanci zatrzymali 30-letnią mieszkankę miasta, która kierowała audi z prędkością 111km/h. Przekroczyła dozwoloną prędkość o 61km/h.

Natomiast dzień wcześniej, 2 maja br. po godz. 14.00 mundurowi zatrzymali w Garzynie na drodze krajowej K-12 kierującego volkswagenem 34-letniego mieszkańca powiatu gostyńskiego, który jechał w terenie zabudowanym z prędkością 108km/h. Dodatkowo nie posiadał przy sobie prawa jazdy. Oboje kierowców przekraczających prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50km/h odzyska swoje prawa jazdy dopiero za 3 miesiące. Oboje też otrzymali po 10 punktów karnych. Dodatkowo 34-latek został ukarany przez policjantów za kierowanie pojazdu bez wymaganego dokumentu jakim jest prawo jazdy.

Oprócz ujawnionych przekroczeń prędkości policjanci zatrzymali dwóch kierujących w stanie nietrzeźwości. To 48-latek kierujący VW transporterem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie oraz 31-latek, który kierował mazdą mając prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyznom teraz grozi do 2 lat więzienia, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz wysoka kara pieniężna.

(KWP w Poznaniu/js)