Słodka niespodzianka za okazaną pomoc i wsparcie Data publikacji 05.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W tym trudnym dla nas wszystkich okresie, jakim jest epidemia koronawirusa każdy gest wsparcia i miłe słowo jest niezwykle cenne. Mundurowi z Gaszowic otrzymali wyjątkowe podziękowanie za pomoc w czasie kwarantanny. Jedna z okolicznych rodzin, postanowiła wyrazić swoją wdzięczność, przekazując piękny tort.

Stan epidemii to czas wytężonej pracy dla policjantów w całym kraju. Sytuacja w naszym regionie sprawia, że to szczególnie trudny okres także dla rybnickich stróżów prawa. W ciągu ostatnich tygodni, policjanci przeprowadzili tysiące kontroli miejsc pobytu osób na kwarantannie. Każdego dnia mundurowi otrzymują setki adresów do sprawdzenia, a tych niestety systematycznie przybywa. Oprócz weryfikacji stosowania się do ograniczeń, policjanci udzielają pomocy i wsparcia osobom, które tego potrzebują.

Stróże prawa otrzymali już wiele miłych i ciepłych słów od mieszkańców za okazaną pomoc w tym trudnym czasie. Tym razem podziękowanie przybrało dość nietypową formę. Rodzina z Gaszowic postanowiła wyrazić swoją wdzięczność „osładzając” policjantom trudy służby i przekazała piękny tort.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Rybnika i powiatu rybnickiego za każdy gest wsparcia lub wdzięczności. Wyrażamy uznanie dla mieszkańców, którzy stosują się do obowiązujących ograniczeń. Wszystkim życzymy jak najwięcej zdrowia.

(KWP w Katowicach / mg)