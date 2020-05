Pamiętamy Data publikacji 08.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nasi Koledzy sierżant Krzysztof Staniszewski i starszy posterunkowy Piotr Walczak zginęli na służbie 13 lat temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

SIERŻANT STANISZEWSKI KRZYSZTOF

ur. 1977 r. - zm. 2007 r.

Referent Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kutnie

Służbę w Policji rozpoczął 20 sierpnia 2000 r. na stanowisku kursanta Ogniwa i Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

W latach 2001–2004 ukończył kurs z zakresu technik interwencji i posługiwania się pałką typu tonfa w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, kurs specjalistyczny instruktora wyszkolenia strzeleckiego i stopnia w Szkole Policji w Słupsku oraz szkolenie z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, kurs doskonalenia zawodowego w sprawie prowadzenia gospodarki i ewidencji uzbrojenia oraz sprzętu techniczno-bojowego w jednostkach policji realizowany przez wydział gospodarki materiałowo-technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Sierżant Krzysztof Staniszewski należał do policjantów wyróżniających się zdyscyplinowaniem i sumiennością. Podczas realizacji czynności służbowych wykazywał się dużym zaangażowaniem, kreatywnością i odwagą. Powierzone zadania wykonywał w sposób rzetelny i z dużą dociekliwością, często wykraczając poza zakres swoich obowiązków. Podejmował działania, które przyczyniały się do znaczących sukcesów jednostki w walce z przestępczością, za co był wyróżniany przez przełożonych. Swoją postawą podnosił autorytet służby oraz społeczne zaufanie do pracy policjantów.

W dniu 8 maja 2007 r. sierżant Krzysztof Staniszewski, jadąc radiowozem w celu udzielenia pomocy patrolowi interwencyjnemu, uległ wypadkowi drogowemu. W wyniku zderzenia dwóch radiowozów funkcjonariusz poniósł śmierć na miejscu.

STARSZY POSTERUNKOWY WALCZAK PIOTR

ur. 1982 r. - zm. 2007 r.

Aplikant Ogniwa Patrolowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kutnie

Służbę w Policji rozpoczął 9 maja 2005 r. na stanowisku kursanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

W latach 2005–2007 ukończył przeszkolenie zawodowe podstawowe w Szkole Policji w Pile oraz kurs specjalistyczny z zakresu ruchu drogowego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Starszy posterunkowy Piotr Walczak, wykonując obowiązki służbowe wykazywał zaangażowanie, sumienność, rzetelność i staranność. Szanowany przez kolegów i ceniony przez przełożonych. Pomimo młodego wieku i krótkiego stażu służby, dzięki uporowi i ofiarności osiągał bardzo dobre wyniki w służbie, za które był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez przełożonych.

W dniu 8 maja 2007 r. starszy posterunkowy Piotr Walczak, kierując radiowozem w celu udzielenia pomocy patrolowi interwencyjnemu, uległ wypadkowi drogowemu. W wyniku zderzenia dwóch radiowozów funkcjonariusz poniósł śmierć na miejscu.

(KGP/js)