Policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich Data publikacji 06.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Efektem wspólnych działań policjantów ze stołecznego wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców, policjantów z Józefowa i otwockich kryminalnych, było zlikwidowanie nielegalnej plantacji konopi w powiecie otwockim. Zabezpieczono prawie 23 kilogramy suszu. Do policyjnego aresztu trafił 53-letni mieszkaniec posesji, gdzie miała miejsce realizacja. Podejrzany odpowie przed sądem między innymi za wytwarzanie środków odurzających, posiadanie znacznej ilości narkotyków i nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste.

Policyjna akcja, jaka miała miejsce na terenie powiatu otwockiego, wymierzona była w przestępczość narkotykową. Namierzenie adresu, pod którym znajdowała się nielegalna uprawa konopi indyjskich, było efektem dokładnej pracy operacyjnej funkcjonariuszy. W tej sprawie wspólne czynności prowadzili policjanci z Komendy Stołecznej Policji, zajmujący się zwalczaniem przestępczości wśród pseudokibiców, a także policjanci z Józefowa i kryminalni z Otwocka.

Policjanci weszli na teren prywatnej posesji w powiecie otwockim. Sprawdzając kolejne pomieszczenia mieszkalne, odkrywali przedmioty świadczące o tym, że mogła być tam prowadzona nielegalna plantacja konopi indyjskich. Przeszukując posesję i budynek mieszkalny policjanci zabezpieczyli kilka worków z gotowym suszem o wadze prawie 23 kilogramów, który jak wstępnie stwierdzono był marihuaną. Do tego funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty służące do wytwarzania środków odurzających i prowadzenia nielegalnej uprawy: donice, oprawy z lampami, wentylatory.

Do policyjnego aresztu trafił 53-letni mieszkaniec kontrolowanej posesji. Następnie doprowadzono go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty karne, między innymi wytwarzania środków odurzających, posiadania przedmiotów oraz urządzeń służących do działalności przestępczej, posiadania znacznej ilości środków odurzających, a także nielegalnej uprawy konopi.

Podejrzanemu grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KSP/js)