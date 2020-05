Policjant po służbie pomógł ratować ludzkie życie Data publikacji 06.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu swoim zachowaniem udowodnił, że nawet po służbie jego życiowym priorytetem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Policjant w czasie wolnym od służbowych obowiązków bez wahania zareagował, widząc osobę, której życie jest zagrożone. Razem z ratownikami medycznymi prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową nieprzytomnego mężczyzny. Za swoją wzorową postawę, bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w ratowanie życia otrzymał oficjalne podziękowania od Dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Policjanci każdego dnia udowadniają swoją postawą oraz zaangażowaniem w niesienie pomocy innym, że ludzkie życie i zdrowie jest dla nich najwyższą wartością. Nie tylko w czasie pełnionej służby, ale również po jej zakończeniu. Doskonale obrazuje to sytuacja z udziałem funkcjonariusza z wrocławskiej komendy, który razem z ratownikami medycznymi udzielał pomocy potrzebującemu mężczyźnie.

Podczas niedzielnego odpoczynku na terenie własnej posesji policjant usłyszał rozlegający się w pobliżu sygnał pojazdu uprzywilejowanego. Z zawodowym zainteresowaniem postanowił sprawdzić co się dzieje i czy nikt nie potrzebuje pomocy. Obok przystanku autobusowego w jednej z podwrocławskich miejscowości zauważył karetkę pogotowia oraz ratowników medycznych, którzy reanimowali nieprzytomnego mężczyznę.

Policjant zareagował natychmiast. Poinformował ratowników gdzie pracuje i zaoferował swoją pomoc w resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a następnie przyłączył się do akcji reanimacyjnej. Dzięki prowadzonym przez mundurowego działaniom zespół ratownictwa medycznego mógł podejmować kolejne czynności ukierunkowane na ratowanie życia i zdrowia.

Dzięki wytężonej pracy ratowników, jak i kobierzyckiego funkcjonariusza po około 20 minutach udało się przywrócić czynności życiowe mężczyzny, co pozwoliło na przetransportowanie go do jednego z wrocławskich szpitali.

O całej sytuacji nikt by się nie dowiedział, gdyby nie oficjalne podziękowania, które wpłynęły na ręce Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu od Dyrektora Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Podkreślona jest w nich wzorowa postawa funkcjonariusza, która przyczyniła się do sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej. To kolejny dowód na to, że policjanci z wrocławskiej komendy służą mieszkańcom, dbając o każdej porze dnia i nocy o ich bezpieczeństwo, życie oraz zdrowie.

(KWP we Wrocławiu / kp)