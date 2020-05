Rysiek - policjant bez munduru Data publikacji 06.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Od dawna wiadomo, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. To oddane, wierne i bardzo inteligentne zwierzę. W Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie służy siedem czworonogów, w tym Rysiek o rzadkiej specjalizacji, którą posiada tylko sześć psów w całym kraju. 5 maja 2020 r., nad jeziorem pod Sianowem, odbyło się szkolenie policyjnych psów służbowych, które prowadzili przewodnicy z Koszalina wspólnie ze strażakami PSP.

Przeprowadzone szkolenie miało na celu sprawdzenie umiejętności czworonogów pod kątem posłuszeństwa i gotowości do wykonywania zadań, z którymi psy mogą spotkać się w codziennej służbie. W trakcie szkolenia pod nadzorem koordynatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyła się również atestacja Ryśka. Umiejętności psów policyjnych podlegają systematycznej weryfikacji. Wracające ze szkolenia dostają tzw. atest, który wydawany jest na rok. Po tym czasie każdy pies przechodzi ponowny egzamin przed komisją. Jeżeli jest sprawny i zachował wszystkie umiejętności nabyte podczas szkolenia, to atest ten jest przedłużany.

Rysiek to bardzo nietypowy funkcjonariusz, gdyż służy do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich. Psy o tych szczególnych umiejętnościach pracują w zupełnie inny sposób niż psy patrolujące czy tropiące. Przeszukując teren zbierają zapach unoszący się nad powierzchnią ziemi lub wody, w przeciwieństwie do psów tropiących, które przemieszczają się po śladzie pozostawionym na podłożu.

Rysiek potrafi znaleźć zwłoki na ziemi oraz w wodzie, wspomagając działania grup wodno-nurkowych. Trudno to sobie wyobrazić, niemniej już z łódki jest w stanie wyczuć zapach ciała, które znajduje się kilka metrów pod wodą. To znacznie zawęża obszar poszukiwań i skraca czas pracy nurków. To nie koniec umiejętności Ryśka, czworonożny funkcjonariusz jest też ratownikiem, potrafi np. uratować topiącą się osobę. Trzeba tutaj dodać, że do akcji ratowniczej przystępuje zawsze zespół składający się z psa oraz ratownika, w tym wypadku policjanta, który również posiada uprawnienia ratownika wodnego. Aby ten duet mógł wspólnie ratować ludzi oboje musieli przejść wiele szkoleń.

Do służby w Policji przyjmowane są psy w wieku od roku do dwóch lat. Przede wszystkim muszą być zdrowe, nie mogą bać się strzałów i powinny odznaczać się określonym poziomem agresji — muszą bowiem bronić przewodnika. Powinny mieć także wrodzony instynkt aportowania, bo wtedy będą dobrze tropiły. Pies, wybrany w oparciu o takie kryteria, wraz ze swoim przewodnikiem trafia do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Policjanci, którzy decydują się na pracę ze zwierzętami, nie mogą się ich bać, muszą być stanowczy, aby psy ich słuchały, a przede wszystkim powinni mieć odpowiednie podejście do zwierząt. Na służbę przewodnika psa służbowego składają się nie tylko czynności w terenie z wykorzystaniem psa, ale codzienne doglądanie i pielęgnowanie czworonoga, co doprowadza do zżycia się człowieka ze zwierzęciem.

(KWP w Szczecinie / kp)