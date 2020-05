Nie zatrzymał się do kontroli drogowej i potrącił policjanta Data publikacji 06.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci pionu prewencji z oławskiej komendy zatrzymali 28-letniego mieszkańca powiatu wrocławskiego podejrzanego o potrącenie funkcjonariusza ruchu drogowego, który próbował zatrzymać go celem przeprowadzenia kontroli drogowej. Siedzący za kierownicą volkswagena mężczyzna zlekceważył polecenie policjanta, nie zatrzymał się do kontroli, a odjeżdżając potrącił mundurowego. W sprawie prowadzone jest postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

Zdarzenie miało miejsce w Łęgu w powiecie oławskim. Funkcjonariusze drogówki z Komendy Powiatowej Policji w Oławie w trakcie pełnionej służby kontrolowali pojazdy, pod kątem przestrzegania przez kierowców przepisów ruchu drogowego. W pewnym momencie postanowili zatrzymać do kontroli samochód marki Volkswagen, którego kierujący popełnił wykroczenie. Jednak na dany przez policjanta znak do zatrzymania, siedząc za kierownicą mężczyzna podjechał do mundurowego, lecz nie zjechał autem we skazane miejsce, tylko z impetem ruszył, potrącając funkcjonariusza mającego przeprowadzić kontrolę. Do poszkodowanego policjanta wezwano pogotowie ratunkowe i natychmiast wszczęto działania zmierzające do zlokalizowania i schwytania sprawcy zdarzenia.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej i szeroko zakrojonej akcji, szybko zatrzymano niebezpiecznego kierowcę. Okazał się nim 28-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego. Został on doprowadzony do oławskiej komendy, gdzie osadzono go w policyjnym areszcie. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu określonego w art. 224 par. 2 kk „ (…) kto, stosując przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia albo zaniechania prawnej czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Obecnie policjanci wyjaśniają wszelkie okoliczności tego zdarzenia, a zatrzymany odpowie przed sądem za swoje zachowanie.

(KWP we Wrocławiu / kp)