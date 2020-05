Policjanci uratowali zbłąkanego łabędzia Data publikacji 06.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Świętochłowiccy policjanci pomogli łabędziowi, który utknął na pasie zieleni. Ptak nie potrafił samodzielnie opuścić drogi, co stanowiło zagrożenie dla niego jak i kierowców. Policjanci na chwilę zablokowali ruch w obu kierunkach na Drogowej Trasie Średnicowej i przenieśli łabędzia w bezpieczne miejsce. Dzięki trosce mundurowych ptak jest już bezpieczny.

Świętochłowiccy policjanci już nie raz udowodnili, że podczas codziennej służby kierują się dewizą „chronić i pomagać”. Nie odnosi się ona tylko do drugiego człowieka, ale i do zwierząt, których los także nie jest mundurowym obojętny.

Do nietypowej interwencji doszło wczoraj, 05.05.2020 r., około 16, na Drogowej Trasie Średnicowej. Oficer dyżurny miejscowej Policji otrzymał zgłoszenie od podróżujących w kierunku Katowic, że po jezdni chodzi łabędź. Na miejsce pojechali policjanci z drogówki. Na środku drogi, na pasie zieleni, zauważyli wystraszonego ptaka. Zwierzę nie potrafiło samodzielnie opuścić drogi i stanowiło zagrożenie dla innych kierujących. Na miejsce przyjechał również patrol mundurowych z prewencji, którzy ruszyli na pomoc. Mundurowi na chwilę zablokowali ruch w obu kierunkach, aby wystraszony ptak mógł samodzielnie opuścić pas zieleni. Mimo podejmowanych przez stróżów prawa prób nakierowania go w stronę pobliskiego stawu, wystraszony łabędź miał problemy z poruszaniem się. Widząc to, mundurowi postanowili przenieść zwierzę w bezpieczne miejsce. Ostrożnie podeszli do łabędzia i zabrali go z drogi, a następnie przenieśli do pobliskiego stawu.

Ruch na świętochłowickim odcinku DTŚ został przywrócony. Podczas interwencji nikt nie ucierpiał. Dzięki trosce funkcjonariuszy ptak bezpiecznie wrócił do swojego naturalnego środowiska.

(KWP w Katowicach/js)