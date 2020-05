SPEED w Europejskim Dniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Data publikacji 06.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wałeckiej grupy SPEED w ostatnich dniach zatrzymali kilka praw jazdy za przekraczanie dozwolonej prędkości i inne rażące i niebezpieczne wykroczenia drogowe. W większości popełniali je młodzi kierowcy, którzy lekkomyślnie narażają życie i zdrowie innych uczestników ruchu drogowego.

Jednym z przykładów jest zachowanie kierującego VW Jetta, które zarejestrował policyjny wideorejestrator na krajowej „dziesiątce” w miejscowości Nieradź. Młody mężczyzna rozpoczął manewr wyprzedzania pomimo znaku ostrzegającego o niebezpiecznym zakręcie w prawo i linii jednostronnie nieprzekraczalnej. Wniosek o ukaranie tego kierowcy wkrótce trafi do sądu, a sprawca ma obecnie zatrzymane prawo jazdy. Oprócz utraty uprawnień grozi mu grzywna do 5 tys. zł.

O swoje bezpieczeństwo, a przede wszystkim o małych pasażerów podróżujących w jednym z pojazdów nie zadbała kobieta prowadząca pojazd osobowy. Przewoziła na tylnej kanapie dwójkę małych dzieci i pędziła autem w miejscowości Golce 104 km/h, gdzie znak wskazuje dozwoloną prędkość do 50 km/h. Podobnie inna młoda 28 letnia kierująca, która jechała autem 107 km/h, z ograniczeniem do 50 km/h w miejscowości Człopa.

W krótkim odstępie czasu funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kolejnego kierującego, który jechał autem 90 km/h, gdzie umieszczony jest znak 40 km/h. W tej sytuacji policjanci zatrzymali dokument prawa jazdy.

Z powodu nadmiernego przekroczenia prędkości często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków. Wczoraj w zdarzeniu drogowym zginął na miejscu 60-letni kierujący citroenem, a 58 letnia pasażerka po przetransportowaniu do szpitala, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Druga 17-letnia pasażerka doznała wstrząśnienia mózgu. Ta trzy osobowa rodzina to mieszkańcy powiatu szczecineckiego.

Do zdarzenia doszło na łuku drogi w pobliżu miejscowości Szczuczarz, gdzie osobowy citroen, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym z przeciwnej strony pojazdem ciężarowym. W wyniku zderzenia w ciężarówce urwało się przednie koło, a kierujący stracił panowanie nad pojazdem, co prawdopodobnie skutkowało zderzeniem bocznym z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem- marki Toyota.

Dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Charakter święta ma na celu zwrócenie uwagi obywateli Unii Europejskiej na kwestię bezpieczeństwa na drodze. Powodem wprowadzenia tego święta była rosnąca każdego roku liczba wypadków drogowych z udziałem pieszych, rowerzystów i motocyklistów.





asp. Beata Budzyń