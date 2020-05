Policjanci zlikwidowali dziuple samochodowe Data publikacji 06.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwóch członków grupy zajmującej się kradzieżami i rozbiórką samochodów zatrzymali kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Funkcjonariusze zlikwidowali również dwie dziuple, w których przestępcy demontowali auta oraz przechowywali części pochodzące ze skradzionych pojazdów. Wstępna szacunkowa wartość odzyskanych pojazdów oszacowana została na kwotę ponad 300 tys. zł.

Kryminalni ze starogardzkiej komendy, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości samochodowej, w wyniku szeroko zakrojonych działań operacyjnych zlikwidowali 2 dziuple, w których przestępcy demontowali skradzione auta oraz przechowywali pozyskane w ten sposób części i podzespoły. Funkcjonariusze zatrzymali również dwóch członków grupy przestępczej, która zajmowała się kradzieżami i rozbiórką aut. Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego w wieku 28 i 29 lat zostali wczoraj przesłuchani. Śledczy przedstawili im zarzuty dotyczące kradzieży.

Już teraz wiadomo, że w zlikwidowanych dziuplach samochodowych znajdowały się podzespoły od aut klasy premium. Funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi pocięte karoserie od skradzionego na terenie Niemiec volvo oraz pozyskanego w wyniku przestępstwa volkswagena arteon. Wartość tylko tych aut oszacowana została wstępnie na kwotę ponad 300 tys. zł.

Przeprowadzona do tej pory wstępne identyfikacja części wskazuje na to, że zabezpieczone przez śledczych pocięte elementy karoserii, podzespoły i akcesoria pochodzą z co najmniej czterech utraconych w wyniku przestępstwa pojazdów.

Obecnie śledczy szczegółowo badają okoliczności związane z działalnością tej grupy. Trwa również identyfikacja zabezpieczonych części. Sprawa jest rozwojowa, mundurowi nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Policjanci wystąpią do sądu za pośrednictwem prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec dwóch zatrzymanych mężczyzn tymczasowego aresztu.