Policjanci eskortowali samochód z rannym mężczyzną

Niecodzienną interwencję przeprowadzili policjanci z wydziału ruchu drogowego lęborskiej policji. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze na sygnałach uprzywilejowania pilotowali do szpitala samochód z rannym pasażerem. Sytuacja była poważna, gdyż mężczyzna wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej.

W poniedziałek po południu w miejscowości Nowa Wieś Lęborska policjanci zatrzymali do kontroli samochód, którego kierowca znacznie przekroczył prędkość, a jego styl jazdy wydawał się bardzo nerwowy. Powodem pośpiechu była bardzo poważna sytuacja, gdyż mężczyzna wiózł kolegę z raną dłoni, który podczas prac domowych szlifierką uciął sobie kciuk i palec wskazujący. Kierowca chciał jak najszybciej dostać się do szpitala. Mężczyzna stracił sporo krwi, a jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo.

Policjanci z lęborskiej drogówki wiedzieli, że w takiej sytuacji liczy się każda minuta. Policjanci natychmiast przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych podjęli eskortę volkswagena do oddziału SOR w Lęborku. Jednocześnie o wszystkim poinformowali dyżurnego komendy.

Natychmiastowa reakcja policjantów i sprawnie przeprowadzona pomoc pozwoliły na szybkie udzielenie rannemu profesjonalnej pomocy medycznej, a tym samym być może uratowanie mężczyźnie ręki.