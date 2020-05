Chełmińscy kryminalni zabezpieczyli ponad kilogram narkotyków Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Dzięki pracy chełmińskich policjantów, na rynek nie trafi znaczna ilość narkotyków. Zatrzymany przez mundurowych 29-latek, odpowiedzialny za nielegalny proceder usłyszał już zarzuty. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 12-lat pozbawienia wolności.

Policjanci nie poprzestają w walce z osobami handlującymi różnego rodzaju środkami odurzającymi i psychotropowymi, które stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale również dla życia.

We wtorek (5.05.2020 r.), na podstawie wcześniejszych ustaleń, policjanci z miejscowej komendy udali się do jednego z domów znajdujących się na terenie powiatu chełmińskiego. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych kryminalni znaleźli ponad kilogram amfetaminy oraz 113 sztuk tabletek ekstazy. Funkcjonariusze ujawnili również przedmioty służące do porcjowania i ważenia zakazanych środków.

Zatrzymany w mieszkaniu 29-letni mężczyzna odpowiedzialny za nielegalny proceder, po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, usłyszał zarzut posiadania i przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu za popełnione przestępstwo został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / kp)