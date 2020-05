Policjanci wyprowadzili poparzonego 60-latka z zadymionego mieszkania Data publikacji 07.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z referatu patrolowo – interwencyjnego szczycieńskiej komendy zauważyli w trakcie pełnienia służby, dym wydobywający się z budynku mieszkalnego. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli do środka z pomocą. W mieszkaniu znaleźli leżącego na kanapie, poparzonego i półprzytomnego mężczyznę. Policjanci wyprowadzili 60-latka na zewnątrz i udzielili mu pierwszej pomocy. Wezwali na miejsce straż pożarną oraz załogę karetki pogotowia i wstępnie ustalili źródło zadymienia. Ich szybka i zdecydowana reakcja zapobiegła tragedii.

Policjanci, którzy interweniowali w zadymionym mieszkaniu

W miniony poniedziałek (04.05.2020) około godz. 9:00 policjanci z referatu patrolowo – interwencyjnego szczycieńskiej komendy - sierż. Krystian Fąk i st. post. Adam Arasimowicz - pełnili służbę na terenie gminy Szczytno. W pewnym momencie zauważyli dym wydobywający się z okna jednego z mieszkań. Policjanci natychmiast ruszyli domownikom z pomocą. Okazało się, że całe mieszkanie było już zadymione. W jednym z pomieszczeń znaleźli leżącego na kanapie mężczyznę. Mundurowi wyprowadzili 60-latka i udzielili mu pierwszej pomocy. Z uwagi na to, że mężczyzna miał problemy z oddychaniem, poparzone ręce i ciężko było nawiązać z nim logiczny kontakt, funkcjonariusze na miejsce natychmiast wezwali załogę karetki pogotowia. Następnie wrócili do budynku, aby ustalić źródło zadymienia. Prawdopodobnie jego przyczyną był wyeksploatowany piecyk grzewczy. Przybyli na miejsce strażacy ugasili pożar i sprawdzili, czy ogień nie zajął pozostałych budynków gospodarstwa.

60-latek został przewieziony do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji szczycieńskich funkcjonariuszy, jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Szczycieńscy policjanci znaleźli się we właściwym miejscu i czasie, wiedzieli, co robić i zrobili to tak, jak należy. Dzięki ich sprawnej reakcji prawdopodobnie, nie doszło do tragedii.

(jm/tm)