Areszt dla podejrzanego o czynną napaść na policjanta Data publikacji 07.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegłym tygodniu jeden z policjantów rudzkiej komendy, w trakcie próby zatrzymania młodego mężczyzny związanego z narkobiznesem, został przez niego potrącony samochodem. Kryminalny oddał strzały w kierunku auta. Decyzją sądu zatrzymany 21-latek najbliższe 2 miesiące spędzi w areszcie.

Do zdarzenia doszło w środę 29 kwietnia na jednym z parkingów w Rudzie Śląskiej. Wtedy to kryminalni z miejscowej komendy podjęli próbę zatrzymania młodego rudzianina, podejrzewanego o handel narkotykami. Mężczyzna, gdy zorientował się, że policjanci chcą go zatrzymać, z impetem ruszył swoim samochodem, lekceważąc polecenia nakazujące mu zatrzymanie pojazdu, potrącając jednego z policjantów.

Kryminalny, po dopełnieniu procedur związanych z użyciem broni, oddał strzały w kierunku samochodu, co spowodowało, że przestępca kontynuował ucieczkę na piechotę, znikając pomiędzy gęstymi zabudowaniami kilkaset metrów dalej. Użyty pies tropiący znalazł woreczki z narkotykami, które męzczyzna wyrzucał w trakcie ucieczki.

Potrącony policjant trafił na badania do szpitala. Na szczęście nie doznał on poważniejszych obrażeń.

Na miejscu przez wiele godzin pracowała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza. Zabezpieczono dwa samochody, z których korzystał przestępca, a w jednym z nich ponad 500 działek różnych narkotyków, woreczki strunowe i wagi elektroniczne. Przez blisko tydzień policjanci poszukiwali 21-letniego rudzianina, sprawdzając wszystkie informacje i miejsca, w których mógł się ukrywać. Poszukiwany był już wcześniej notowany za czynną napaść na policjanta. Kryminalni deptali mu po piętach do wczoraj.

21-latek prawdopodobnie wiedział, że dalsze jego ukrywanie nie ma sensu i wraz z adwokatem zgłosił się w rudzkiej prokuratury. Po usłyszeniu zarzutów młody mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i doprowadzony do sądu. Sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Podejrzany o czynną napaść na policjanta i posiadanie narkotyków 21-latek trafił już do aresztu, gdzie będzie oczekiwał na proces.

(KWP w Katowicach / mg)