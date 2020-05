Odzyskano skradzionego citroena jumpera i specjalistyczny sprzęt warte 200 tys. Data publikacji 07.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Citroen Jumper wraz ze specjalistycznym sprzętem do naprawy wózków widłowych o łącznej wartości ok. 200 tys. został skradziony we Wrocławiu. Policjanci z Żar odzyskali pojazd wraz z zawartością. Do sprawy zatrzymano dwóch mieszkańców Żar, jeden z nich usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

W nocy 1/2 maja 2020 r. na terenie Wrocławia został skradziony samochód citroen jumper. Pojazd warty ok. 100 tys. złotych w przestrzeni ładunkowej posiadał wyposażenie serwisowe do naprawy wózków widłowych o wartości 100 tys. złotych. 2 maja br. pokrzywdzony zorientował się, że doszło do kradzieży. Ustalił, że pojazd może znajdować się na terenie Żar i poinformował o tym fakcie żarskiego dyżurnego, który natychmiast do poszukiwań samochodu zadysponował funkcjonariuszy. Teren miasta za skradzionym pojazdem rozpoczęli sprawdzać policjanci ogniwa patrolowo-intewencyjnego. W efekcie podjętych działań na okolicznych działkach ujawnili skradziony samochód. W pobliżu nie było żadnych osób. Z przestrzeni ładunkowej część sprzętu została już zabrana.

Prowadzone w tym dniu czynności, również z wykorzystaniem psa tropiącego, dały pozytywny wynik. Funkcjonariusze na jednej z działek znaleźli część specjalistycznego sprzętu pochodzącego ze skradzionego pojazdu i zatrzymali dwóch mężczyzn przebywających na tej działce. Mieszkańcy Żar w wieku 51 i 28 lat trafili do policyjnego aresztu. Odzyskany citroen jumper wraz ze sprzętem został przekazany właścicielowi. Sprawę prowadzą wrocławscy policjanci. Obaj mężczyźni zostali przesłuchani. Jeden z nich - 28-latek - usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Za tego typu przestępstwo może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie / mw)