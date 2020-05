O ponad 50 km/h za dużo w terenie zabudowanym - zostali zatrzymani przez grupę "SPEED" Data publikacji 07.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Włocławscy policjanci wchodzący w skład grupy „SPEED” codziennie patrolują ulice i reagują na zbyt szybką jazdę kierowców. W ostatnim czasie zatrzymali dwóch nieodpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego, którzy przekroczyli prędkość jadąc o ponad 50 km/h więcej niż obowiązujące ograniczenia. Za taką jazdę w terenie zabudowanym utracili oni na 3 miesiące prawa jazdy.

Policyjne grupy „SPEED” powołane są głównie do przeciwdziałania niebezpiecznym zachowaniom na drogach, szczególnie tym związanym z nadmierną prędkością. Policjanci z włocławskiego ruchu drogowego wchodzący w jej skład, patrolują drogi powiatu przy użyciu nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorem. Można ich często spotkać w pobliżu przejść dla pieszych, gdzie kierujący zawsze ma obowiązek zachować szczególną ostrożność.

We wtorek (05.05.2020) około godziny 15 przekonał się o tym 28-letni kierujący seatem, który na ulicy Krzywa Góra we Włocławku w pobliżu oznakowanego przejścia dla pieszych jechał z prędkością 105 km/h. W miejscu pomiaru włocławianin mógł jechać maksymalnie „pięćdziesiątką”. Natomiast w środę (06.05.2020) po godzinie 12 patrol przy użyciu wideorejestratora zarejestrował przekroczenie prędkości o ponad 56 km/h przez kierującą toyotą. Do wykroczenia doszło na ulicy Toruńskiej, podobnie jak w pierwszym przypadku w pobliżu przejścia dla pieszych. 38-letnia mieszkanka pow. toruńskiego swoim pojazdem jechała, na obowiązującej w tym miejscu „pięćdziesiątce”, z prędkością 106 km/h. Oboje za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym i to jeszcze w pobliżu oznakowanych przejść dla pieszych stracili prawa jazdy na najbliższe trzy miesiące. Nie uniknęli także mandatów, a ich konto „wzbogaciło się” o 10 punktów karnych.

Pamiętajmy, że nadmierna prędkość to ciągle jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych i poważnych zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Wielu kierowców jadąc za szybko ryzykuje nie tylko utratę prawa jazdy, ale przede wszystkim życie i zdrowie swoje oraz innych użytkowników dróg.