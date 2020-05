Policjanci pomogli seniorom Data publikacji 07.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie pomogli starszemu mężczyźnie bezpiecznie dotrzeć do domu. 85-latek wyszedł na spacer i nie był w stanie sam wrócić. Mundurowi przekazali mężczyznę rodzinie. Dzielnicowy z Leżajska pomógł 82-latce nawiązać kontakt z córką. Kobiecie zablokował się telefon i nie mogła rozmawiać. Funkcjonariusz ponownie go uruchomił i seniorka mogła połączyć się z rodziną.

We wtorek (5.05.2020 r.), dyżurny leżajskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Jelna przebywa starszy mężczyzna, który nie pamięta, gdzie mieszka i nie posiada przy sobie dokumentów. Policjanci z Nowej Sarzyny na miejscu zastali zgłaszającą, która przekazała, że mężczyzna został przywieziony do jej domu i twierdzi, że tam mieszka. Ma problemy z pamięcią i nie wie, gdzie faktycznie jest jego dom. Mundurowi ustali, że jest to 85-letni mieszkaniec Woli Zarczyckiej. Mężczyzna wyszedł z domu na spacer, w trakcie którego dwóch mężczyzn zawiozło go do Jelnej, ponieważ powiedział im, że tam właśnie mieszka. Dzięki pomocy funkcjonariuszy senior wrócił do swoich najbliższych.

Dzień wcześniej dyżurny z Leżajska otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej mieszkanki Rybnika, która nie może nawiązać kontaktu telefonicznego z matką. 82-latka mieszka sama w Leżajsku, a w pobliżu nie ma rodziny. Na miejsce pojechał dzielnicowy, który ustalił, że starszej pani zablokował się telefon i nie mogła rozmawiać. Funkcjonariusz ponownie uruchomił telefon i seniorka zadzwoniła do rodziny.

(KWP w Rzeszowie / kp)