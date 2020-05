Na widok policjantów położyli się na podłodze i udawali, że śpią Data publikacji 07.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze śródmiejskiego wydziału wywiadowczo-patrolowego na gorącym uczynku przestępstwa zatrzymali dwie osoby podejrzane o włamanie do restauracji i usiłowanie kradzieży. Sprawcy dostali się do lokalu wybijając nogą szybę w oknie. Mężczyźni splądrowali salę, przygotowali do wyniesienia „fanty”, wypili po butelce napoju, a kiedy pojawili się policjanci w popłochu schowali się między meblami udając, że śpią. Wszystko zarejestrowały kamery.

Do tej niecodziennej sytuacji doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (4/5.05.2020 r.). Śródmiejscy wywiadowcy zostali powiadomieni przez pracowników ochrony o śladach krwi, stłuczonej szybie i nieproszonych gościach w restauracji. Wszystko wskazywało na to, że włamywacze są jeszcze w środku. Policjanci przybyli natychmiast pod wskazany adres i tą samą drogą, co rabusie weszli do lokalu. Tam, przy barze między meblami, na podłodze znaleźli śpiących rzekomo mężczyzn.

32-latek i jego 43-letni kompan zostali zatrzymani. Badanie stanu trzeźwości wykazało w ich organizmie blisko dwa promile alkoholu. Mężczyźni przygotowując się do kradzieży przenieśli pod uszkodzone okno dwie skrzynki bezalkoholowego piwa oraz kasetę z narzędziami. Próbowali także odłączyć i wynieść znajdujący się w lokalu komputer, nie zdążyli, bo na drodze stanęli im policjanci. Na ich widok włamywacze w popłochu ukryli się między meblami, położyli na podłodze i udawali, że śpią.

Obaj rabusie usłyszeli już zarzuty włamania i usiłowania kradzieży działając wspólnie i w porozumieniu, za co kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności.

(KSP / kp)