Zniszczyli gabloty informacyjne i pociąg, zostali ustaleni i już usłyszeli zarzuty Data publikacji 08.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 9 szyb paneli gablot informacyjnych, 11 szyb wiat peronowych na stacji PKP Urle, jedną szybę wiaty peronowej na stacji PKP Ostrówek Węgrowski oraz wagon pociągu zniszczyli dwaj mężczyźni zatrzymani przez funkcjonariuszy z komisariatu w Jadowie. Straty, jakie poniosła PKP zostały oszacowane na kwotę blisko 6,5 tys. złotych. 19 i 20-latek już zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu. Teraz może im grozić nie tylko kara pozbawienia wolności do lat 5, lecz również obowiązek naprawienia szkody.

Dyżurny komisariatu w Jadowie 25 marca br. w godzinach wieczornych, otrzymał zgłoszenie o wandalach, którzy mieli dokonać zniszczenia wiaty przystanku PKP Urle. Policjanci udali się na miejsce, gdzie potwierdzili fakt uszkodzenia 8 gablot informacyjnych, nie zastali natomiast żadnych osób, jedynie ślady brunatnej substancji i butelki po piwie. Funkcjonariusze zabezpieczyli ujawnione ślady, ustalili również, że osoby podejrzewane o uszkodzenie mienia mogły wsiąść do pociągu i odjechać w kierunku Łochowa.

Realizując dalsze czynności w tej sprawie, policjanci otrzymali informację, że po podobnego zdarzenia doszło również na stacji PKP Ostrówek Węgrowski, dodatkowo w pociągu relacji Małkinia – Warszawa Wileńska doszło do wyrwania pięciu młotków bezpieczeństwa i zbicia szyby bocznej okiennej. Funkcjonariusze zwrócili się do przedstawicieli PKP Koleje Mazowieckie oraz Sekcji Eksploatacji PKP PLK S.A. o zabezpieczenie i przekazanie monitoringu zarówno ze stacji kolejowych, na których doszło do uszkodzenia mienia jak również z pociągu.

Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła na wytypowanie i ustalenie osób podejrzewanych o te czyny. Kilka dni temu policjanci z Jadowa udali się do 19-letniego mieszkańca Strachówki, u którego w mieszkaniu ujawnili i zabezpieczyli dwa młotki bezpieczeństwa, pochodzące z pociągu. Tego samego dnia, wizytę funkcjonariusze złożyli też 20-letniemu mieszkańcowi Adampola. U niego też ujawnili dwa kolejne młotki bezpieczeństwa. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił policjantom na przedstawienie im zarzutów popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu, 19-latek usłyszał łącznie trzy zarzuty, w tym wybicia 9 szyb paneli gablot informacyjnych, 11 szyb wiat peronowych na stacji PKP Urle, jednej szyby wiaty peronowej na stacji PKP Ostrówek Węgrowski oraz wyrwania 5 młotków bezpieczeństwa z wnętrza wagonu pociągu oraz wybicia szyby okiennej bocznej, powodując straty w kwocie blisko 6,5 tys. złotych, 20-latek dwa zarzuty, współudziału w zniszczeniu gablot i wiat przystankowych na stacji PKP Urle i uszkodzeniu wagonu.

Teraz może im grozić nie tylko kara pozbawienia wolności do lat 5, lecz również obowiązek naprawienia szkody w całości.

(KSP)