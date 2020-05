Zatrzymani sprawcy oszustwa na kwotę 370 tys. złotych Data publikacji 08.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu KMP w Lublinie zatrzymali dwoje mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 34 i 32 lat. Odpowiedzą za oszustwo metodą „na policjanta”, do którego doszło pod koniec 2017 roku na terenie Lublina. Pokrzywdzony 81-latek uwierzył w legendę o możliwym ataku hakerów na konto bankowe. Łącznie stracił 370 tys. złotych. Zatrzymani wczoraj trafili do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty.

Do zdarzenia doszło pod koniec 2017 roku na terenie Lublina. Pokrzywdzony 81-latek otrzymał telefon od osoby podającej się za policjanta. Podczas rozmowy sprawca przekonał go, że pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym są zagrożone atakiem hakerów. Mężczyzna uwierzył w historię i przekazał dane do logowania w bankowości internetowej. Po uzyskaniu danych, przez dwa dni sprawcy wykonali 4 przelewy na łączną kwotę 370 tys. złotych.

Nad rozpracowaniem przestępstwa pracowali operacyjni z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Funkcjonariusze badając sprawę trafili na trop dwóch osób biorących udział w tym przestępstwie. 34-latek i 32-latka zostali zatrzymani na terenie województwa dolnośląskiego. Wczoraj policjanci doprowadzili ich do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa w stosunku do mienia wielkiej wartości. Wobec 32-latki prokurator zastosował środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. 34-latek dziś na wniosek śledczych zostanie doprowadzony do sądu, gdzie zapadnie decyzja w przedmiocie tymczasowego aresztu. Może grozić im kara do 10 lat więzienia.

KG