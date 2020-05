To jest napad! Data publikacji 08.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu kieleckiej komendy zatrzymali kobietę oraz dwóch mężczyzn. Podejrzewani są o usiłowanie rozboju, do którego doszło w marcu w jednym ze sklepów na terenie gminy Morawica.

W połowie marca, przed godziną 22:00 do jednego ze sklepów w gminie Morawica wtargnęły dwie osoby z zamaskowanymi twarzami. Przedmiotem przypominającym broń palną grozili ekspedientce i zażądali wydania pieniędzy z kasy. Kobieta nie chciała spełnić niecodziennej „prośby”. Napastnicy po chwili wybiegli ze sklepu, po czym wsiedli do samochodu zaparkowanego na tyłach budynku, gdzie czekał na nich wspólnik. Cała trójka odjechała z miejsca zdarzenia, o którym pracownica sklepu nie poinformowała policjantów.

Mimo to, własne ustalenia w tej sprawie poczynili mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. W środę stróże prawa zatrzymali 20-letnią kobietę i 21-letniego mężczyznę. Jak się okazało, to właśnie ta para kielczan wtargnęła do wspomnianego sklepu kilka tygodni wcześniej. Następnego dnia w ręce policjantów wpadł 19-latek z gminy Morawica, który czekał wtedy na swoich kompanów w samochodzie obserwując otoczenie.

Wszyscy zostali wczoraj doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty usiłowania rozboju. Grozi im wyrok w wymiarze nawet 12-letniego pozbawienia wolności. Wszyscy objęci zostali dozorem.

Opr. MŚ

Źródło: KMP Kielce