Telewizyjni hakerzy Data publikacji 08.05.2020

Pod koniec ubiegłego roku do świętokrzyskich policjantów walczących z cybeprzestępczością, wpłynęło zgłoszenie od pracowników z działu bezpieczeństwa jednej z telewizji. Informowali oni, że ktoś może nielegalnie udostępniać ich sygnał cyfrowy, umożliwiając tym samym dostęp do płatnej telewizji. Żmudna praca mundurowych doprowadziła do dwóch mieszkańców Kielc. W miony wtorek funkcjonariusze zapukali do mieszkania 69-latka. Podczas przeszukania, szybko okazało się, że trop był właściwy. Policjanci ustalili, że 69-latek wspólnie z 52-latkiem, podłączyli dekodery do sieci i stworzonym przez siebie oprogramowaniem umożliwiali dostęp do płatnej telewizji cyfrowej po okazyjnej cenie. W sumie tego dnia policjanci przeszukali 12 adresów i zabezpieczyli łącznie 8 dekoderów, 3 karty abonenckie i 3 dyski twarde. Sprawa ma charakter rozwojowy i w zależności od tego, na jaką skalę działali podejrzewani, takie zażyty usłyszą. Zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, mężczyznom może grozić do 3 lat pozbawienia wolności.

