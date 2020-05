23-letni oszust metodą "na wnuczka" w rękach raciborskich kryminalnych Data publikacji 08.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 23-latek zatrzymany przez raciborskich kryminalnych. Mężczyzna jest podejrzany o udział w oszustwie metodą „na wnuczka". Za popełnione przestępstwo grozi mu do 8 lat więzienia. Słowa uznania należą się mieszkańcom Krzyżanowic, którzy wykazali się sąsiedzką czujnością i przekazali policjantom informacje, które przyczyniły się do zatrzymania oszusta. Apelujemy o wzmożoną czujność! Pamiętajmy, aby o każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformować Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

W dniu 5 maja br. 70-letnia mieszkanka Raciborza powiadomiła dyżurnego raciborskiej komendy Policji o tym, że padła ofiarą oszustwa metodą "na wnuczka" przy wykorzystaniu legendy na wypadek drogowy. Niestety kobieta zdążyła już przekazać oszustowi kilkanaście tysięcy złotych. Sprawą zajęli się raciborscy kryminalni. Jak ustalili stróże prawa, tego dnia na terenie Raciborza oraz powiatu raciborskiego doszło do kilku usiłowań oszukania seniorów metodą "na policjanta" i "na wypadek". Tutaj dużą czujnością i postawą godną naśladowania wykazali się mieszkańcy Krzyżanowic, którzy zauważyli samochód na obcych numerach rejestracyjnych poruszający się po ich miejscowości. Odnotowali jego numery rejestracyjne, które wraz z rysopisem kierowcy pojazdu przekazali Policji.



Pomoc sąsiedzka okazała się bezcenna, gdyż policjanci wykorzystali przekazane informacje i jeszcze tego samego dnia około godziny 21:50 namierzyli i zatrzymali na terenie Rudy Śląskiej osobę związaną z przestępstwem. Oszustem okazał się 23-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej. Młody przestępca trafił do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał już zarzuty. Na wniosek śledczych i prokuratury raciborski sąd, po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, zastosował dzisiaj wobec 23-latka tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Pracujący przy sprawie policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Przypominamy:

- nie przekazujmy żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków rodziny i proszą o przekazanie ich poprzez osoby pośredniczące;

- nie reagujmy pochopnie na hasło: syn, wnuczek, siostrzenica potrzebują pomocy finansowej, gdy tylko usłyszymy głos w słuchawce;

- sprawdźmy, czy dzwoniący jest prawdziwym krewnym, np. poprzez skontaktowanie się z innymi członkami rodziny. Warto zadzwonić bezpośrednio do tych osób i sprawdzić. Nie wahajmy się do nich zadzwonić i sprawdzić, czy przedstawiona sytuacja ma miejsce. Lepiej wykonać jeden telefon więcej, niż stracić swoje oszczędności i przekazać je przestępcom.

Zalecamy stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec nieznajomych. Pamiętajmy także, aby nie udzielać przez telefon żadnych informacji dotyczących danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich.

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 112. Nie obawiajmy się, że alarm może okazać się fałszywy. Zadbajmy sami o nasze bezpieczeństwo!

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. mgr Łukasz Krebs składa serdeczne podziękowania na ręce mieszkańców Krzyżanowic, którzy wykazali się sąsiedzką czujnością i przekazali informacje Policji. Dzięki godnej naśladowania postawie sąsiedzkiej i zebranym informacjom raciborscy kryminalni trafnie wytypowali i zatrzymali 23-letniego oszusta.

(KWP w Katowicach/ mw)