Kryminalni zabezpieczyli ponad 4,5 kilograma marihuany, 500 gramów heroiny i 720 gramów amfetaminy Data publikacji 08.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki operacyjnym z północnopraskiej komendy możliwe było zatrzymanie kobiety, u której w mieszkaniu zostały zabezpieczone marihuana, heroina i amfetamina. Policjanci zabezpieczyli nielegalne substancje, a 24-latkę doprowadzili na przesłuchanie. Mieszkanka Pragi Północ odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec zatrzymanej sąd zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys. zł.

Działania kryminalnych z Pragi Północ doprowadziły do zatrzymania kobiety, która posiadała znaczne ilości narkotyków. Na ulicy Brzeskiej funkcjonariusze podjęli obserwację samochodu, w którym z posiadanych informacji, miały być przewożone duże ilości narkotyków. Po chwili, mundurowi zauważyli mężczyznę wybiegającego z auta w kierunku jednej z klatek schodowych. Natychmiast podjęli za nim pościg, lecz stracili go z pola widzenia. W związku z tym dokonali sprawdzenia mieszkań znajdujących się na klatce, podczas przeszukania jednego z lokali znaleźli znaczną ilość zabronionych substancji.

W mieszkaniu kobiety kryminalni zabezpieczyli ukrytą za łóżkiem torbę sportową z zawartością trzech pakietów z suszem roślinnym oraz woreczka ze zbryloną substancją. Podczas dalszego przeszukania lokalu zostały zabezpieczone kolejne woreczki foliowe z suszem roślinnym i zbrylonymi substancjami oraz dwie wagi elektroniczne. 24-latka została zatrzymana pod zarzutem łamania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Nielegalne substancje zostały zbadane. Analiza wykazała, że jest to ponad 4,5 kilograma marihuany, 500 gramów heroiny i 720 gramów amfetaminy.

W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie kobiecie zarzutu posiadania znacznej ilości narkotyków. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec 24-latki dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys. zł.

Zgodnie z art. 62. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

"Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

(KSP / mg)