Podając się za klienta banku, uzyskał dostęp do konta. Jego łupem padło 150 tysięcy złotych Data publikacji 08.05.2020 Policjanci ostrzegają przed nowym rodzajem oszustwa! Sprawca podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem banku podał się za właściciela rachunku bankowego. Podał jego dane osobowe pracownikowi banku i poprosił o zmianę danych dostępowych do konta. To dało mu możliwość wyprowadzenia pieniędzy za pomocą przelewu. Mieszkaniec powiatu puławskiego stracił w ten sposób 150 tysięcy złotych. Sprawę prowadzą puławscy policjanci.

Na terenie powiatu puławskiego doszło do oszustwa zupełnie nową metodą. Z konta bankowego jednego z mieszkańców naszego powiatu zniknęło 150 tysięcy złotych. Jak ustalili policjanci, doszło do tego po zmianie danych dostępowych do konta pokrzywdzonego mężczyzny.

Do jednego z banków zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako właściciel konta. Poinformował pracownika banku, że ma problem z zalogowaniem się na swój rachunek. W trakcie weryfikacji danych mężczyzna oświadczył, że nie zgadza się numer telefonu znajdujący się w bazie i podał nowy, uzyskując w ten sposób dostęp do autoryzacji. Na tym rozmowa się zakończyła. Po dwóch dniach, do banku, osobiście zgłosił się prawdziwy właściciel konta, chcąc uzyskać pomoc, gdyż faktycznie nie mógł się zalogować na swoje konto. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że hasło dostępowe do jego konta zostało zmienione, a z konta zniknęło 150 tysięcy złotych.

Policjanci apelują o zachowanie najwyższych środków ostrożności, zwłaszcza w przypadku internetowej obsługi kont bankowych. Pamiętajmy, oszuści są bezwzględni i wykorzystują wszystkie preteksty, aby wyłudzić pieniądze. Po zaksięgowaniu środków na swoich kontach natychmiast dokonują ich wypłaty.

(KWP w lublinie / kp)