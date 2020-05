W Sońsku otworzono Posterunek Policji Data publikacji 08.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj odbyło się symboliczne przekazanie kluczy i otwarcie Posterunku Policji w Sońsku. Po kilku latach wznowiono funkcjonowanie jednostki mieszczącej się teraz w wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach.

Utworzenie Posterunku Policji wspierało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy zaangażowaniu Sekretarza Stanu MSWiA Pana Macieja Wąsika, który wspólnie z Panem Arturem Czaplińskim radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, uczestniczył w otwarciu posterunku.

P.o. Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie mł. insp. Zbigniew Andres oraz Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski przekazali symboliczny klucz do nowo otwartego posterunku jego kierownikowi asp. sztab. Michałowi Herner, składając na jego ręce życzenia i gratulacje.

Otwarcie posterunku jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Reaktywacja posterunku nie udałaby się bez wsparcia samorządu. W przywróconym do funkcjonowania posterunku w sumie pełnić służbę będzie 6 funkcjonariuszy. Mieści się on w pomieszczeniach należących do gminy i od dziś będzie służył lokalnej społeczności. Funkcjonariusze będą pełnić służbę w wyremontowanych pomieszczeniach. Środki na remont przekazał samorząd gminy, natomiast wyposażenie budynku w meble i łączność było możliwe dzięki środkom pochodzącym z budżetu Policji.

KPP Ciechanów