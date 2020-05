Tarnowscy policjanci zatrzymali sprawców zabójstwa Data publikacji 11.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tarnowscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o brutalny napad i zabójstwo 62-letniego, samotnie mieszkającego mężczyzny. W ręce stróżów prawa wpadł również 22-latek, który pomagał im w przewożeniu i sprzedaży łupów. Decyzją sądu trzej zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani, czwarty mężczyzna, który usłyszał zarzuty nieumyślnego paserstwa, będzie podpisywał listę osób dozorowanych.

4 maja br. tarnowscy policjanci otrzymali informację o znalezieniu w miejscowości Jodłówka-Wałki zwłok samotnie mieszkającego 62-latka. Mężczyzna w swoim mieszkaniu został przywiązany przewodami elektrycznymi do stołu warsztatowego z narzędziami. Czynności prowadzone wspólnie z prokuratorem oraz biegłym lekarzem medycyny sądowej pozwoliły na zebranie wielu śladów i dowodów w sprawie tej zbrodni. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie rozpoczęli także zbieranie informacji o ostatnich chwilach życia mieszkańca Jodłówki-Wałki. Przesłuchania okolicznych mieszkańców, przeglądanie zapisów monitoringów, jak również sukcesywna analiza uzyskanych informacji pozwoliła kilka dni później ustalić podejrzewanych o brutalny napad i zabójstwo.

Kryminalni zatrzymali trzech młodych mieszkańców powiatu tarnowskiego w wieku od 20 do 25 lat i mężczyznę podejrzewanego o udzielenie im pomocy. Dwaj z nich byli już notowani za rozboje i kradzieże. Jeden z nich - mieszkaniec województwa śląskiego - na początku tego roku opuścił mury zakładu karnego po 5-letnim okresie odbywania kary za rozbój i osiedlił się w powiecie tarnowskim. Trzeci mężczyzna do tej pory nie wchodził w konflikt z prawem.

Podczas przesłuchań mężczyźni przyznali się do napadu na samotnie mieszkającego mężczyznę w nocy z 2/3 maja 2020 roku. Około północy przyszli do jego domu i gdy 62-latek otworzył im drzwi, dotkliwie go pobili oraz skopali. Następnie, aby nie powiadomił Policji, krępując mu nogi i ręce przywiązali go do stołu kablami elektrycznymi,. Z domu skradli monety okolicznościowe, narzędzia, sprzęt elektryczny, repliki broni, kosmetyki i alkohol. Przedmioty te ukryli w lesie. Pomocy w przewożeniu oraz sprzedaży łupów udzielał podejrzanym 22-letni mężczyzna.

Wszyscy zostali doprowadzeni do tarnowskiej prokuratury, gdzie trzech z nich usłyszało zarzut zabójstwa w związku z rozbojem (art. 148 par. 2 pkt. 2 kodeksu karnego), a czwarty nieumyślnego paserstwa ( art. 292 kk).

9 maja br. trzech zatrzymanych zostało doprowadzonych do sądu, który przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy. Grozi im nie mniej niż 12 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywocia. Wobec czwartego mężczyzny Prokuratura Rejonowa w Tarnowie zastosowała dozór policyjny. Za paserstwo nieumyślne grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Tarnowska Policja odzyskała wszystkie przedmioty skradzione z mieszkania ofiary.

(KWP w Krakowie / mw)