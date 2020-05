Przygotowywali porwanie dla okupu Data publikacji 11.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy wojewódzkiej Policji przy wsparciu funkcjonariuszy z pododdziału kontrterrorystycznego w Łodzi zatrzymali kilku mężczyzn związanych ściśle ze środowiskiem łódzkich pseudokibiców. Większość z nich ma za sobą przeszłość kryminalną. Miało to związek z pozyskanymi przez funkcjonariuszy informacjami o przygotowaniach do uprowadzenia osoby w celu wymuszenia okupu. Jeden z zatrzymanych ukrywał się jako poszukiwany dwoma listami gończymi do innych spraw. Dwóch po przedstawieniu zarzutów zostało tymczasowo aresztowanych.

8 maja 2020 roku policjanci z wydziału kryminalnego, wydziału do walki z przestępczością pseudokibiców oraz wydziału dochodzeniowo-śledczego, wsparci przez funkcjonariuszy z pododdziału kontrterrorystycznego przeprowadzili jednocześnie w kilku miejscach działania prowadzące do eliminacji zagrożenia związanego z przygotowywaniem uprowadzenia dla okupu. Kryminalni podczas wykonywanych czynności uzyskali informację wskazującą na przestępczy proceder poprzedzający wprost etap porwania człowieka w celu wymuszenia okupu. Priorytetem w tym momencie było niedopuszczenie do zdarzenia, które mogłoby zagrażać życiu lub zdrowiu ofiary.

Niemalże w tym samym czasie, wczesnym rankiem, policjanci dotarli do 4 wytypowanych wcześniej mieszkań. Cała akcja była poprzedzona dokładnym rozpoznaniem i przygotowaniem. Zatrzymanych zostało kilku totalnie zaskoczonych takim obrotem sprawy mężczyzn. Wiąże ich m.in. przynależność do grupy pseudokibiców jednego z łódzkich klubów i wcześniejsze konflikty z prawem. U zatrzymanego w łódzkiej dzielnicy Górna 39-latka funkcjonariusze zabezpieczyli dowody potwierdzające wcześniejsze ustalenia kryminalnych co do przygotowania uprowadzenia, a dodatkowo ponad 60 kg nielegalnej krajanki tytoniowej. Kolejny do aresztu trafił ukrywający się na Widzewie 30-latek poszukiwany dwoma listami gończymi do innych spraw kryminalnych. Podczas przeszukań ujawniono także skradzione w lutym tablice rejestracyjne oraz różne niebezpieczne narzędzia. Przesłuchano również 46-latka latka odbywającego aktualnie karę pozbawienia wolności do innej sprawy, co jak widać nie przeszkadzało mu w braniu udziału w przygotowaniach uprowadzenia. To właśnie wobec 46-latka i jego 39-letniego wspólnika, po przedstawieniu przez prokuratora zarzutów, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu na najbliższe 2 miesiące. Starszy będzie odpowiadał w warunkach recydywy czyli powrotu do przestępstwa. Grozi mu w związku z tym podwyższony wymiar kary do 4 lat i 6 miesięcy. Młodszy dodatkowo usłyszał zarzuty paserstwa akcyzowego.

(KWP w Łodzi)