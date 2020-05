Gwałtownie ruszył podczas kontroli drogowej powodując obrażenia ciała u dwóch policjantów. Data publikacji 11.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd zastosował wobec 29-letniego mieszkańca gminy Olkusz 3 miesiące aresztu, który podczas kontroli drogowej nie zastosował się do poleceń policjantów i spowodował u nich obrażenia ciała.

Do zdarzenia doszło 3 maja br. około godz. 11.30 w miejscowości Kogutek niedaleko Olkusza przy jednym z wjazdów do lasu. Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu patrolujący ten rejon, przejeżdżając koło zaparkowanego tam nissana, zauważyli, że jego kierowca nerwowo się zachowuje. Mundurowi postanowili sprawdzić, co jest tego powodem. Podczas rozmowy z kierowcą zauważyli nóż, którego ostrze było wbite pomiędzy radio samochodowe, a deskę rozdzielczą. Ze względów bezpieczeństwa policjant natychmiast wyjął ten nóż i położył go na dachu samochodu. Kierowca nissana w miarę upływu czasu był coraz bardziej zdenerwowany. Mundurowi podejrzewali, że w samochodzie mogą znajdować się jeszcze inne niebezpieczne przedmioty, dlatego też wydali polecenie kierowcy, by ten niezwłocznie opuścił pojazd. W tym samym momencie mężczyzna przekręcił klucz w stacyjce i gwałtownie ruszył. Jeden z policjantów biegł obok i próbował wyciągnąć kierowcę z samochodu, lecz po kilkunastu metrach, kiedy samochód nabierał prędkości, upadł na jezdnię. W tym czasie drugi funkcjonariusz, będąc połową ciała w samochodzie, próbował wyciągnąć kierowcy kluczyki ze stacyjki. Mężczyzna ciągnął w ten sposób policjanta przez 150 metrów, jadąc z dużą prędkością, aż do momentu, kiedy policjant stracił równowagę i wypadł z pojazdu, pociągając za sobą torbę, która znajdowała się w samochodzie. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia.

Jak się okazało, w torbie należącej do kierowcy znajdował się woreczek z amfetaminą. Obaj policjanci trafili do szpitala. Jeden z nich doznał urazu nogi i biodra, drugi stłuczenia głowy oraz ogólnych potłuczeń i otarć. Obrażenia mundurowych nie wymagały dalszej hospitalizacji.

Szybko ustalono, że kierowcą był 29-latek z gminy Olkusz. Policjanci sprawdzali każdą osobę, z którą 29-latek miał, bądź mógł nawiązać kontakt jak również adresy zamieszkania, gdzie mógł przebywać mężczyzna. Poszukiwania za sprawcą trwały kilka dni. Poszukiwany samochód odnaleziono na Śląsku, w rejonie Dąbrowy Górniczej.

8 maja br. 29-latek wraz z adwokatem zgłosił się do komendy. Jak oświadczył, czuł się osaczony i wiedział, że dalsze ukrywanie nie miało żadnego sensu.

Jeszcze tego samego dnia Prokurator Prokuratury Rejonowej w Olkuszu przedstawił podejrzanemu zarzuty stosowania przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego poniżej 7 dni (art. 224 § 2 kk i art. 157 § 2) oraz posiadania narkotyków (art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Mężczyźnie teraz grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

(KWP w Krakowie / kp)