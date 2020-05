Policjanci uratowali tonącego mężczyznę Data publikacji 11.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Około północy w okolicach Nowakowa miała miejsce interwencja dotycząca topiącego się mężczyzny. 28-latek wybrał się pontonem na ryby. Gdy zeszło z niego powietrze, mężczyzna uwięziony w pontonie zaczął tonąć. Z pomocą przyszli mu wezwani na miejsce policjanci.

Sytuacja miała miejsce w sobotę, 09.05.2020 r., około północy w okolicach Nowakowa. Kobieta, która zgłaszała interwencję wskazała policjantom miejsce, z którego dochodziło wołanie o pomoc. Wcześniej w to miejsce pobiegł jej mąż, również zaalarmowany rozpaczliwym krzykiem. Policjanci najpierw zauważyli męża kobiety, po czym oświetlili latarkami rzekę i miejsce skąd dochodziło wołanie o pomoc. Okazało się, że w wodzie znajdował się mężczyzna. Był on jednak zbyt daleko od brzegu by użyć ratowniczej rzutki. Policjanci pozostawili na brzegu męża zgłaszającej, aby latarką oświetlał cały czas znajdującego się w wodzie mężczyznę. Sami dostali się na drugi brzeg rzeki, skąd próbowali użyć ratowniczej rzutki. Mężczyzna był jednak wyziębiony, a dodatkowo owinięty gumą pontonu tak, że nie mógł się z niej wydostać. W pewnym momencie meżczyzna ucichł. Policjanci wskoczyli do wody i po chwili wyciągnęli 28-latka na brzeg.

Jak się okazało, mężczyzna wcześniej miał łowić z pontonu ryby. Gdy zaczęło z niego schodzić powietrze, utknął w nim niemal na środku rzeki i zaczął tonąć. Dzięki mieszkańcom pomoc przyszła w porę. Na miejsce przyjechała również straż pożarna i pogotowie ratunkowe. 28-latek został przewieziony do szpitala.

(KWP w Olsztynie/js)