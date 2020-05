Policjanci bacznie przyglądają się fanom dwóch kołek. Grupa SPEED nie zwalnia tempa. Weekend na drogach Warmii i Mazur Data publikacji 11.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dobra pogoda, sucha nawierzchnia i teoretycznie mniejszy weekendowy ruch na drogach zachęca do wybrania się na przejażdżkę. Jednak w praktyce często okazuje się, że ten ruch wcale nie jest taki mały, a warunki drogowe i zachowanie innych uczestników ruchu drogowego potrafią dostarczyć niespodziewanych emocji. Szczególnie teraz, gdy na drogach z każdym dniem pojawia się więcej rowerzystów i motocyklistów. Tym ostatnim przyglądają się także policjanci z Grupy SPEED, którzy nie mają pobłażania wobec piratów drogowych, niezależnie od tego na ilu kółkach oni jadą.

Sezon fanów „dwóch kółek”

Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści – to oni – zaraz po pieszych – są najbardziej narażeni na poważne obrażenia w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem. To co wyróżnia ich od pieszych to fakt, że najczęściej ciało kierowców jednośladów chroni kask, odpowiednia odzież i ochraniacze. Jednak i one nie będą wystarczające w konfrontacji z rozpędzonym samochodem. Dlatego tak ważne jest to, by wszyscy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegali przepisów ruchu drogowego, stosowali zasadę ograniczonego zaufania wobec innych oraz wykazywali się wzajemnym zrozumieniem i kulturą jazdy. Policjanci interweniują tak samo wobec kierowców samochodów, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. W minionym tygodniu (04-10.05.2020) policjanci na drogach Warmii i Mazur interweniowali wobec 106 motocyklistów, 58 motorowerzystów i 52 rowerzystów. Stwierdzili ponad 100 wykroczeń popełnionych przez fanów „dwóch kółek”.

Grupa SPEED

Nadmierna prędkość to najczęściej wymieniana przyczyna wypadków drogowych. Wynika to nie tylko z policyjnych statystyk, ale i z obserwacji użytkowników dróg. W reakcji na zagrożenie, jakie niosą ze sobą lubiący zbyt szybką jazdę kierowcy, od lipca 2019 roku na obszarze Warmii i Mazur działa policyjna Grupa SPEED. Ma ona na celu przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniom na drodze, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Doświadczeni policjanci Grupy SPEED mają zwracać uwagę i reagować na karygodne zachowania kierowców i być wszędzie tam, gdzie dochodzi do nielegalnych wyścigów oraz notorycznego przekraczania prędkości. Działają na terenie całego garnizonu warmińsko-mazurskiego, wykorzystując przede wszystkim radiowozy nieoznakowane. Jednak „piraci drogowi” mogą również zostać przez nich zatrzymani i ukarani w trakcie pomiarów statycznych, prowadzonych za pomocą mierników prędkości z wizualizacją.

Podczas jednej z takich kontroli prowadzonych w Olsztynie, policjanci z Grupy SPEED zatrzymali do kontroli drogowej na ul. Sielskiej motocyklistę. W niedzielę około godz. 13:40 kierujący motocyklem 35-latek rozpędził swój pojazd do 135 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Jak się okazało podczas kontroli mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego nie miał przy sobie prawa jazdy, dlatego został ukarany za to i za przekroczenie dozwolonej prędkości mandatami karnymi oraz punktami karnymi, a do właściwego starostwa powiatowego trafi informacja o decyzji zatrzymania uprawnień mężczyzny na okres 3 miesięcy.

Szczytno

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niezachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy pojazdami, nieprawidłowe wyprzedzanie to jedne z głównych przyczyn wypadków drogowych, w tym śmiertelnych. W związku z tym, aby zapobiec tego typu zdarzeniom drogowym, policjanci szczycieńskiej „drogówki” wspólnie z funkcjonariuszami Grupy Speed z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w piątek (08.05.2020) na terenie powiatu szczycieńskiego przeprowadzili działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze sprawdzali m. in. z jaką prędkością poruszają się pojazdy w obszarach zabudowanych, ale także poza nimi. Kontrolowali miejsca zagrożone, wskazane przez mieszkańców powiatu na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Sprawdzali stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów. Kontrolowali czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. Niestety najczęściej funkcjonariusze byli zmuszeni podjąć interwencję wobec kierowców, którzy jechali z nadmierną prędkością i swoją jazdą stwarzali bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci skontrolowali 246 pojazdów i ujawnili 196 kierujących, którzy nie stosowali się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze zatrzymali 3 dokumenty prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o 50 km/h oraz 4 dowody rejestracyjne pojazdów, które nie spełniały warunków dopuszczających je do ruchu. Ponadto mundurowi wyeliminowali z ruchu 5 nieodpowiedzialnych nietrzeźwych kierujących. „Rekordzistą” okazał 41-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty, który kierował osobowy Renault mając blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie.

W sobotę (09.05.2020) niestety również nie zabrakło nieodpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego. Tego dnia o godz. 15:15 na ul. Andersa w Szczytnie kolizję spowodował 25-letni mieszkaniec Szczytna, który zamiast przeprowadzić swój rower przez oznakowane przejście dla pieszych, wjechał na pasy wprost pod nadjeżdżające prawidłowo BMW. Całe szczęście niechronionemu uczestnikowi ruchu drogowego nic się nie stało, skończyło się tylko na zarysowaniu powłoki lakierniczej pojazdu. Jednak w trakcie badania stanu trzeźwości obu kierujących, okazało się, że rowerzysta miał ponad promil alkoholu w organizmie. 25-latek został ukarany mandatem karnym za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz za kierowanie jednośladem w stanie nietrzeźwości.

W sobotę (09.05.20r.) około godz. 20:30 w miejscowości Dąbrowy, funkcjonariusze szczycieńskiej „drogówki” dokonywali pomiaru prędkości pojazdów poruszających się w obszarze zabudowanym. W pewnym momencie policyjny miernik prędkości wskazał, że kierujący Skodą Rapid pędzi o 68 km/h za dużo. Policjanci zatrzymali 49-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego do kontroli drogowej. W trakcie weryfikacji danych kierowcy oraz pojazdu, którym się poruszał okazało się, że nie posiadał on dowodu rejestracyjnego. Funkcjonariusze ustalili, że dokument został kierowcy zatrzymany z uwagi na to, że stan techniczny pojazdu stwarzał bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego. Od tamtej pory 49-latek nie zadbał o to, aby pojazd mógł być dopuszczony do ruchu. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy oraz sporządzili wniosek o jego ukaranie do sądu.

Do zatrzymania kolejnych dwóch nietrzeźwych kierujących doszło także w niedzielę w miejscowości Klon w gminie Rozogi. Patrol szczycieńskiej „drogówki” parę minut po godzinie 9:00 zauważył rowerzystę, którego styl jazdy wzbudził w funkcjonariuszach uzasadnione podejrzenie, że kierowca może być nietrzeźwy. 55-letni mieszkaniec gminy Rozogi poruszał się rowerem mając ponad promil alkoholu w organizmie. Natomiast godzinę później w tej samej miejscowości funkcjonariusze ujawnili 53-latka, który kierował motorowerem „po dwóch piwkach”. Tego dnia „rekordzistą” okazał się 53-letni mieszkaniec gminy Rozogi, który jadąc VW Golfem został zatrzymany w niedzielne popołudnie, do kontroli w miejscowości Zawojki i „wydmuchał”’ ponad 3 promile. Na domiar złego okazało się, że kierowca VW Golfa nie posiadał uprawnień do kierowania, a jego pojazd aktualnego przeglądu technicznego.

W niedzielę funkcjonariusze ze szczycieńskiej Grupy SPEED pełniąc służbę na DK-57 w okolicach miejscowości Nowiny, czuwali na przestrzeganiem przez kierujących przepisów ruchu drogowego. Parę minut przed godz. 16:00 ich uwagę zwrócił motocyklista, który nie stosował się do znaku P-4, wyprzedzał pojazdy przekraczając linie podwójną ciągłą, w wyniku czego zmuszał nadjeżdżające z naprzeciwka pojazdy do gwałtownego hamowania. Funkcjonariusze natychmiast podjęli wobec motocyklisty interwencję i zatrzymali go do kontroli drogowej. Okazało się, że był to 31-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego, który wykorzystując niedzielne słoneczne popołudnie postanowił wybrać się na przejażdżkę i „przetestować” swój jednoślad. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania tego typu pojazdami. Policjanci z szczycieńskiej Grupy Speed ukarali 31-latka mandatem karnym w wysokości 700 złotych i 11 punktami karnymi oraz zakazali dalszej jazdy.

Działdowo

W sobotę (09.05.2020) w jednej z miejscowości w gminie Iłowo-Osada patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli drogowej kierującego osobowym Fordem Fiestą. W trakcie kontroli poddany na zawartość alkoholu w organizmie, kierujący autem 48-latek miał blisko 2 promile alkoholu. Ponadto policjanci ustalili, że mężczyznę obowiązuje sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierujący autem odpowie za przestępstwo. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Również w sobotę policjanci działdowskiej drogówki w czasie kontroli drogowej pojazdu marki VW Passat na terenie gminy Iłowo-Osada ujawnili zmieniony stan drogomierza w tym pojeździe. W czasie kontroli wskazanie przebiegu kilometrów wykazało 270282 km, z kolei zapis z lipca 2019r. w bazie CEPiK wskazywał 315314 km. Policjanci poinformowali kierowcę o rozbieżności i konsekwencjach związanych z ingerencją w mechanizm drogomierza, gdzie sprawca odpowiada za przestępstwo karne. W niedzielę (10.05.2020r.) na jednej z ulic w Działdowie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Honda. Samochodem kierował mieszkaniec Działdowa, który jak się okazało nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, ponieważ zostały mu one cofnięte. Mężczyzna poniesie odpowiedzialność przed sądem. W tym samym dniu policjanci wyjaśniali okoliczności zdarzenia drogowego, w wyniku którego kierujący samochodem marki Renault Laguna uszkodził lusterko w prawidłowo jadącym pojeździe marki VW Golf. Zdarzenie miało miejsce na trasie Uzdowo-Działdowo, a kierujący Laguną wykonywał manewr wyprzedzania. Policjanci ustalili, że pojazdem marki Renault kierował 17-letni mieszkaniec Działdowa, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Do tego nieodpowiedzialny młodzieniec miał blisko promil alkoholu w organizmie. Czeka go teraz rozprawa przed sądem dla nieletnich.

Iława

W piątek po godz. 23:00 w powiecie iławskim kierujący KIĄ nie dostosował prędkości do warunków ruchu i kiedy skręcał do sklepu uderzył w przydrożne drzewo. W trakcie czynności policjanci wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili jego stan trzeźwości. Okazało się, że 19–latek jechał samochodem mając 0,6 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Mundurowi zatrzymali mężczyznę i osadzili w policyjnej celi. Natomiast w Lubawie policjanci zostali poinformowani przez świadka, że do sklepu przyjechał prawdopodobnie nietrzeźwy kierujący. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazanym kierunku gdzie potwierdzili zgłoszenie. Okazało się, że mężczyzna jeździł toyotą mając 2,4 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mieszkańcowi Lubawy. Teraz mężczyzna ze swojego zachowania będzie tłumaczył się w sądzie.

Natomiast iławscy policjanci z Grupy SPEED zatrzymali samochód osobowy VW, którego kierujący miał problem z utrzymaniem się na jednym pasie ruchu. Najechał na krawężnik, a w terenie zabudowanym jechał z prędkością 137 km/h. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz sprawdzili w policyjnych systemach, skontrolowali również jego stan trzeźwości. Okazało się, że 27–latek jechał przez gminę Kisielice mając 1,4 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i wkrótce z popełnionych wykroczeń i przestępstwa będzie tłumaczył się przed sądem.

Kętrzyn

W nocy z soboty na niedzielę około godz. 2:00 w Kętrzynie na ul. Chrobrego policjanci zespołu partolowo-interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobowym Mitsubishi. Za kierownicą samochodu siedział 35-letni mieszkaniec Giżycka, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Silny zapach alkoholu nasuwał przypuszczenie, że mężczyzna może być nietrzeźwy. Badanie stanu trzeźwości potwierdziło przypuszczenia, wykazując ponad 2 promile alkoholu w organizmie 35-latka. Mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie tłumaczył się przed sądem. Mieszkańcowi Giżycka grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Lidzbark Warmiński

Do groźnie wyglądającego wypadku drogowego doszło na drodze krajowej nr 51 w okolicach Rogóża. Podczas manewru wyprzedzania zderzyły się tam trzy samochody. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę około godz. 15:00 na trasie Lidzbark Warmiński – Bartoszyce. Jak wstępnie ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia, 32-latek kierujący fiatem sieną podczas wyprzedzania kierującego volkswagenem sharanem zauważył osobowego mercedesa jadącego z naprzeciwka. Mężczyzna ponownie chciał wjechać na swój pas ruchu i uderzył w tył wyprzedzanego sharana, a następnie zderzył się czołowo z mercedesem. W wyniku uderzenia kierujący volkswagenem zjechał do przydrożnego rowu, gdzie dachował. Ranna w wypadku została 55-letnia pasażerka mercedesa. Kobieta z ogólnymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala w Bartoszycach. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana przez ponad 3 godziny. Ślady zdarzenia rozciągały się na długości kilkudziesięciu metrów. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo – śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Teraz policjanci ustalają szczegółowo przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Nowe Miasto Lubawskie

W piątkowe popołudnie około godz. 16:00 na ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim kierujący oplem vivaro nie dostosował prędkości do warunków ruchu, na zakręcie drogi zjechał na przeciwny pas doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym oplem astrą. Sprawca tego zdarzenia został ukarany mandatem. Także w piątek około godz. 19:00 doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Ze zgłoszenia, które przyjęli policjanci wynikało, że kierujący samochodem osobowym jadąc ul. Wojska Polskiego uszkodził zaparkowanego przy jednej z posesji volkswagena golfa oraz 10 słupków drogowych. Sprawca ten zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak policjanci szybko ustalili jego dane. Odpowiedzialny za całe zajście 26-letni mieszkaniec Kurzętnika został już ukarany mandatem karnym.

W sobotę ok. godz. 16:00 w Montowie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobowym marki SAAB, który przekroczył prędkość. Jak się okazało 33-letni mieszkaniec powiatu chełmińskiego nie powinien w ogóle wsiadać za kierownice auta bowiem obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Około godziny 22:15 oficer dyżurny nowomiejskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie dotyczące obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego rowerzysty, które miało miejsce na ulicy Narutowicza. Z relacji zgłaszającego mężczyzny wynikało, że zauważył jadącego całą szerokością jezdni rowerzystę, wówczas nabrał podejrzeć co do jego stanu trzeźwości. Mężczyzna uniemożliwił mu dalszą jazdę. Przeprowadzone badanie trzeźwości potwierdziło przypuszczenia zgłaszającego. 27-leni mieszkaniec naszego miasta miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu.

W niedzielę, zatrzymano kolejnych dwóch nietrzeźwych kierujących. W Kurzętniku przed południem kierujący vw passatem 42-latek miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Wieczorem natomiast na ulicy Długiej w Nowym Mieście Lubawskim policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem 34-latka. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że mieszkaniec miasta ma w organizmie ponad promil alkoholu.

Pisz

Wypadek motorowerzysty, nietrzeźwy kierujący i kierowca BMW, który stracił prawo jazdy za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym - to zdarzenia drogowe z minionego weekendu na piskich drogach. Nietrzeźwego kierującego policjanci zatrzymali do kontroli drogowej w piątek po godz. 16:00 w miejscowości Wąglik. Motorowerem marki ZIPP jechał 23-letni mieszkaniec piskiej gminy. Badanie stanu trzeźwości tego mężczyzny wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Oznacza to, że 23-latek będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat.

W sobotę po godz. 17:00 policjanci pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło na trasie Szczechy - Małe Rostki (gmina Pisz), gdzie przewrócił się motocyklista. Dojeżdżając na miejsce zdarzenia funkcjonariusze zauważyli pojazd marki Junak, który leżał na jezdni. Jak ustalili kierował nim 53-letni mieszkaniec gminy Pisz. Mężczyzna był nieprzytomny. Z relacji świadków wynikało, że 53-latek jechał od strony miejscowości Szczechy Małe w kierunku Rostek. Na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i spadł z motoroweru. Mężczyzna zabrany został do szpitala. Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.

Również w sobotę kolejny już kierujący stracił prawo jazdy za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym. Pojazd marki BMW policjanci zatrzymali do kontroli drogowej po godz. 8:00 w Rucianem – Nidzie. 22-letni mieszkaniec gminy Pisz jechał z prędkością 108 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Przekraczając prędkość o 58 km/h stracił prawo jazdy, ukarany został przez policjantów mandatem karnym, a na jego kontro trafiło 10 punktów karnych.

