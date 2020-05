Policjant wspinał się po balkonowych barierkach, aby ratować kobietę Data publikacji 11.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze sztabu gorzowskiej Policji pomogli potrzebującej kobiecie, która stojąc na balkonie groziła, że z niego wyskoczy. Jeden z funkcjonariuszy przeszedł po barierkach i w ostatniej chwili powstrzymał ją przed tragicznym skutkiem tej decyzji. 63-latka została przekazana w ręce medyków i przewieziona do szpitala.

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce przed weekendem kiedy policjanci zostali wezwani do jednego z bloków mieszkalnych w Gorzowie. Interwencja miała rozstrzygnąć przyczynę porozrzucanych na trawniku rzeczy i przedmiotów osobistych. Według relacji sąsiadów miała je powyrzucać jedna z mieszkanek bloku. Kiedy policjanci zapukali do drzwi nikt nie otwierał, ale z mieszkania dobiegały krzyki kobiety. W pewnym momencie wyszła ona na balkon z wyraźnym i czytelnym komunikatem - krzyczała, że wyskoczy. Trzeba było działać, bo sytuacja była bardzo dynamiczna, a 63-latka wykazywała gotowość do podjęcia tej decyzji. Sprytem i przewidywalnością wykazał się sierż. szt. Dawid Markowski, który dał się poznać jako wysportowany gliniarz. To pięciokrotny Mistrz Polski oraz Wicemistrz Europy w kajakarstwie klasycznym. O jego sukcesach pisaliśmy przed kilkoma miesiącami: Gorzowski policjant Mistrzem Polski w kajakarstwie.

Sportowe doświadczenie w tej sytuacji okazało się niezbędne. Sierż. szt. Dawid Markowski szybko i profesjonalnie przeszedł po barierce balkonowej z innego mieszkania w chwili, kiedy kobieta wspinała się już na nie chcąc skoczyć. Policjant dosłownie w ostatniej chwili powstrzymał 63-latkę i nie dopuścił do tragedii. Kobiecie została udzielona specjalistyczna pomoc medyczna. Trafiła ona do szpitala na obserwację.

(KWP w Gorzowie / mw)