Znęcał się nad psem, usłyszał zarzuty Data publikacji 11.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Żychlinie zatrzymali mężczyznę, który znęcał się nad psem. O zdarzeniu funkcjonariusze dowiedzieli się od świadka, który nie był obojętny na cierpienie psa. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty znęcania się nad zwierzęciem. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 9 maja 2020 roku w miejscowości Dobrzelin. Wtedy to dyżurny kutnowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od jednej z mieszkanek o tym, że była świadkiem jak mężczyzna znęca się nad psem. O zdarzeniu poinformowała również stowarzyszenie „Cztery Łapy” działające na terenie Żychlina. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci z Komisariatu Policji w Żychlinie, ustalili, że zgłaszająca widziała, jak mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu znęca się nad psem uderzając go kilkakrotnie kijem. Pies, nad którym znęcał się mężczyzna należał do jego konkubiny i nie po raz pierwszy w tak okrutny sposób traktował psa.

Tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że 32-latek był dodatkowo poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

10 maja br. usłyszał zarzut znęcania się nad zwięrzęciem. Pies został przekazany przedstawicielom stowarzyszenia „Cztery Łapy”, którzy zaopiekowali się nim i przewieźli zwierzę do weterynarza celem udzielenia mu pomocy. Zwierzę miało połamane dwa żebra i otwartą ranę głowy. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi/js)