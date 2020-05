Skuteczny pościg za kierowcą, który był pod wpływem narkotyków i na zakazie Data publikacji 11.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z żarskiej komendy zatrzymali 35-letniego kierowcę mazdy, który pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz ominął posterunek blokadowy. Funkcjonariusz, aby uniknąć potrącenia, musiał odskoczyć na bok. Okazało się, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków oraz posiadał czynne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

W nocy 10/11 maja 2020 r. policjanci z żarskiej drogówki podczas służby przemieszczając się drogą K-12 w miejscowości Lipinki Łużyckie wytypowali do kontroli drogowej samochód marki Mazda. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, aby zatrzymać kierującego do kontroli. Ten jednak zignorował je i przyspieszył. Przemieszczał się w kierunku miejscowości Trzebiel. Na trasie przejazdu uciekającego pojazdu, posterunek blokadowy ustawili funkcjonariusze kryminalni. Kierowca ominął radiowóz poruszając się z dużą prędkością, nie zważając na policjantów. Jeden z nich, aby uniknąć potrącenia, zmuszony był odskoczyć. Mazda kontynuowała ucieczkę ponownie wjeżdżając na drogą K-12. W ślad za nią pościg kontynuowali funkcjonariusze kryminalni oraz ruchu drogowego. W miejscowości Królów policjanci w bezpieczny sposób wyprzedzili pojazd, zmuszając kierowcę do hamowania. Ten wjechał na parking, jednak możliwe drogi ucieczki zablokowali policjanci. Mężczyzna, chcąc wyjechać ponownie na drogę, utknął w rowie melioracyjnym. Został natychmiast zatrzymany. "Podróżował” wraz z pasażerem, który po czynnościach został zwolniony.

Po sprawdzeniu w systemach policyjnych okazało się, że 35-latek był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu oraz posiadał dwa czynne zakazy prowadzenia pojazdów. Przeprowadzony tester wykazał, że zażywał metaamfetaminę. Do dalszych badań laboratoryjnych pobrano od mieszkańca woj. dolnośląskiego krew, on sam trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na przesłuchanie. Teraz za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Każdy kierowca, który świadomie zmusi funkcjonariuszy do pościgu i nie zatrzyma się mimo wydawanych mu poleceń w postaci sygnałów świetlnych i dźwiękowych, popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zagrożone, jest karą do 5 lat pozbawienia wolności, a kierowanie pod wpływem narkotyków do dwóch.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)