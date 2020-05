Eskorta rannego mężczyzny do sądeckiego szpitala Data publikacji 11.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze sądeckiej drogówki przeprowadzili niecodzienną interwencję – pilotowali do szpitala młodego mężczyznę, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas prac domowych.

W czwartek, 7.05.2020 r., dwóch policjantów wydziału ruchu drogowego sądeckiej komendy prowadziło na ulicy Kamiennej w Nowym Sączu standardowe kontrole autobusów w związku z ograniczeniem liczby przewożonych pasażerów. W pewnym momencie podbiegł do nich młody mężczyzna, który prosił o pomoc. 26-latek musiał jak najszybciej dotrzeć do szpitala z uwagi na obrażenia dłoni, których doznał przy docinaniu trzonka siekiery. Policjanci widząc, że mężczyzna mocno krwawi podjęli decyzję o pilotażu samochodu, którym kierował krewny poszkodowanego. Funkcjonariusze poinformowali o zdarzeniu oficera dyżurnego, włączyli sygnały świetlne i eskortowali rannego mężczyznę do szpitalnego. Dzięki temu 26-latek szybko trafił pod opiekę lekarzy.

(KWP w Krakowie/js)