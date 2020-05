Policyjna eskorta rannej dziewczynki do kołobrzeskiego szpitala Data publikacji 11.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze kołobrzeskiej drogówki przeprowadzili niecodzienną interwencję – pilotowali do szpitala dziewczynkę, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi podczas zabawy.

W sobotę, dwóch policjantów ogniwa ruchu drogowego kołobrzeskiej komendy prowadziło działania kontrolne pomiarowe nieoznakowanym radiowozem.

W pewnym momencie zauważyli pojazd marki volkswagen poruszający się z nadmierną prędkością . Po zatrzymano do kontroli samochodu do policjantów podbiegł kierowca , który prosił o pomoc. W samochodzie znajdowała się dziewczynka wraz z matką . W okolicy pachwiny 8-latka miała otwarta ranę . Jak się okazało podczas spaceru z psem dziecko przewróciło się na kij . Policjanci widząc, że dziewczynka mocno krwawi podjęli decyzję o pilotażu samochodu, którym kierował sąsiad poszkodowanej. Funkcjonariusze poinformowali o zdarzeniu oficera dyżurnego, włączyli sygnały świetlne i eskortowali ranną do szpitalnego.

Po opatrzeniu przez lekarzy policjanci za dzielną postawę nagrodzili 8-latkę pluszowym misiem.

asp. Tomasz Kwaśnik