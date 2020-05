Inspektor Jarosław Pasterski Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wlkp. Data publikacji 11.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Od soboty /9 maja/ lubuscy policjanci mają nowego szefa. Został nim insp. Jarosław Pasterski, który dotychczas był Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie nadzorując pion kryminalny. Pełnienie obowiązków na tym stanowisku powierzył mu Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Sobota /9 maja/ była pierwszym dniem służby insp. Jarosława Pasterskiego jako Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Pełnienie obowiązków na tym stanowisku powierzył mu Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Dzień wcześniej ze służbą po 24 latach pożegnała się nadinsp. Helena Michalak, która przeszła na emeryturę:

To powrót do lubuskiego garnizonu, który bardzo dobrze zna. Tu w 1996 roku rozpoczynał policyjną misję i zdobywał doświadczenie głównie jako policjant zaangażowany w zwalczanie przestępczości kryminalnej. Służył m.in w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Zajmował się tam zarówno sprawami kryminalnymi, jak i tzw. wywiadem kryminalnym. W 2004 roku przeszedł do Centralnego Biura Śledczego w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Szczecinie. W 2006 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Cztery lata później został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W 2013 został Naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gorzowie Wlkp. Centralnego Biura Śledczego Policji. 1 lutego 2017 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie ds. kryminalnych.

Mł. insp. Jarosław Pasterski ma 48 lat, ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Ukończył również Studia Podyplomowe na kierunku Administracja w Zakresie Zarządzania Jednostką Organizacyjną w Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.