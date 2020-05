W służbie również po godzinach. W czasie wolnym zatrzymali nietrzeźwych kierowców Data publikacji 12.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z Biskupca i policjant z Nidzicy pokazali co to znaczy, że policjantem jest się nie tylko w godzinach pracy. Oboje w czasie wolnym nie zawahali się, gdy zauważyli groźne zachowanie innych kierowców. Policjantka zatrzymała 41-latka, który kierował autem mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Tyle samo miał 44-letni kierujący, którego zatrzymał policjant. Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji funkcjonariuszy, potencjalni drogowi zabójcy zostali wyeliminowani z ruchu.

Olsztyn

W ubiegłą niedzielę (10.05.2020) policjantka z Komisariatu Policji w Biskupcu, która niedawno zaczęła swoją przygodę z mundurem, była po służbie, gdy w Dźwierzutach (powiat szczycieński) zauważyła pojazd marki Renault Laguna, który poruszał się całą szerokością drogi, zjeżdżał od jednej krawędzi jezdni do drugiej. Wzbudziło to przypuszczenie, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjantka natychmiast powiadomiła o sytuacji oficera dyżurnego, a następnie w bezpieczny sposób zajechała mu drogę uniemożliwiając dalszą jazdę. Funkcjonariuszka po podejściu do kierowcy wyczuła od niego silny zapach alkoholu, co tylko potwierdziło jej przypuszczenia. Natychmiast zabrała ze stacyjki pojazdu kluczyki. Po chwili na miejsce przyjechał policyjny patrol, któremu policjantka przekazała nietrzeźwego mężczyznę. Badanie policyjnym alkomatem wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie. Kierującym okazał się 41-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty, który kompletnie pijany wybrał się samochodem do sklepu po… alkohol. Mężczyzna stracił już prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka kara grzywny.

Zatrzymany nietrzeźwy kierowca

Nidzica

Tego samego dnia około południa asp. szt. Radosław Stempkowski - policjant Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy - w czasie wolnym od służby był świadkiem kolizji, podczas której kierujący Oplem Vectrą uderzył w przydrożny znak, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Styl jazdy i zachowanie na drodze wskazywało, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Policjant bez chwili wahania zareagował i na starej drodze S7 koło miejscowości miejscowości Załuski uniemożliwił dalszą jazdę podejrzanemu kierowcy. Bełkotliwa mowa i silny zapach alkoholu nie pozostawiały wątpliwości co do stanu jego trzeźwości. Policjant o zaistniałej sytuacji poinformował oficera dyżurnego nidzickiej jednostki policji. W oczekiwaniu na patrol asp. szt. Radosław Stempkowski zabezpieczył kluczyki pojazdu i nie spuszczał z oka mężczyzny do czasu przyjazdu umundurowanych funkcjonariuszy. Po chwili badanie stanu trzeźwości siedzącego za kierownicą 44–letniego mieszkańca gminy Nidzica wykazało blisko 3,5 promila alkoholu w jego organizmie. Jak się okazało, kierowanie w stanie nietrzeźwości to nie jedyny grzech mężczyzny. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach ustalono, że 44–latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego, sąd obligatoryjnie zastosuje środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł oraz zakaz kierowania pojazdami. Mieszkaniec gm. Nidzica musi liczyć się również z poniesieniem odpowiedzialności za kierowanie pojazdem pomimo braku uprawnień do kierowania oraz spowodowanie kolizji w ruchu drogowym.

asp. szt. Radosław Stempkowski

Przypominamy!



Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa! Apelujemy o zachowanie trzeźwości na drodze. Kierowcy pod wpływem alkoholu stwarzają realne niebezpieczeństwo dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Pijany kierowca to potencjalny drogowy zabójca. Każda reakcja powstrzymująca od jazdy osobę nietrzeźwą, jest wkładem w poprawę bezpieczeństwa na drodze. Pamiętajmy aby informować o takich sytuacjach Policję korzystając z numeru alarmowego 112.

(aj/ap/tm)