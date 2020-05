Pijani i pędzący kierowcy zatrzymani przez włocławskich policjantów m.in. z grupy SPEED Data publikacji 12.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Od piątku do niedzieli włocławscy policjanci pełniący służbę na drogach miasta i powiatu zatrzymali trzech pijanych oraz czterech kierujących, którzy znacząco przekroczyli prędkość w obszarze zabudowanym. Jadący „na podwójnym gazie” wkrótce staną przed sądem, natomiast piraci drogowi gnający ulicami, już otrzymali wysokie mandaty i punkty karne. Jednego z takich pędzących pojazdów zarejestrowały kamery policjantów działających w grupie SPEED.

W piątek (08.05.20 r.) wieczorem w Brześciu Kujawskim w ręce mundurowych „wpadł” pierwszy nietrzeźwy kierujący. Mężczyzna zwrócił uwagę funkcjonariuszy, gdyż prowadził volkswagena bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Podczas kontroli policjanci wyczuli od niego woń alkoholu, a badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia. 43-latek miał około promila alkoholu w organizmie, wobec czego mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy. Za jazdę bez zapiętych pasów otrzymał dodatkowo mandat, natomiast za kierowanie w stanie nietrzeźwości będzie się tłumaczył przed sądem.

Następnego dnia w sobotę (09.05) po południu policjanci zostali wezwani na ul. Włocławską, gdzie miało dojść do stłuczki. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierujący motorowerem queeway nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. 32-latek doznał niewielkich obrażeń, co pozwoliło na zakwalifikowanie zdarzenia jako kolizję, za którą został ukarany mandatem. Badanie stanu trzeźwości wykazało jednak, iż miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. W związku z tym mężczyzna stanie przed sądem.

Kilka godzin później w m. Czerniewice (gm. Choceń) podczas kontroli drogowej policjanci wyczuli od kierującego audi woń alkoholu. Jak się okazało, 33-latek miał ponad 1,3 promila alkoholu w organizmie, w związku z czym mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy. Za jazdę po pijanemu będzie odpowiadał przed sądem.

Prawo jazdy straciło także czterech kierujących, którzy gnali przez drogi miasta i powiatu. W piątek rano na Al. K. Wielkiego pomiar prędkości forda kierowanego przez 29-latkę wskazał 104 km/h w miejscu obowiązywania „pięćdziesiątki”. Natomiast w sobotę w m. Szpetal Górny wideorejestrator policyjnej grupy SPEED nagrał znaczne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym przez 39-latkę kierującą volkswagenem. Rozpędziła się ona do 110 km/h przy obowiązującym limicie 50 km/h. Kobieta straciła prawo jazdy oraz ukarana została wysokim mandatem i punktami karnymi. Podobny los spotkał dwóch innych kierujących, którzy w tym samym miejscu po południu także znacząco przekroczyli dopuszczalną prędkość. 32-latek siedzący za kierownicą volkswagena jechał 112 km/h, a 41-latka kierująca citroenem 105 km/h. Wszyscy ponieśli konsekwencje swojego postępowania.

Policjanci niezmiennie apelują o rozsądek na drodze i „zdjęcie nogi z gazu”. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na drodze i swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem zagrażamy także innym uczestnikom ruchu.