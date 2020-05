Policjant po służbie uratowął mężczyznę, który wpadł do rzeki Data publikacji 12.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki bohaterskiej postawie policjanta z Komisariatu Policji w Biskupcu, na co dzień pełniącego służbę w Posterunku Policji w Kolnie, 29-letni mężczyzna uniknął śmierci. Policjant po służbie przechodząc w pobliżu rzeki Dymer w Biskupcu, zauważył nietrzeźwego mężczyznę, który stoczył się z betonowego nabrzeża i wpadł do rzeki, uderzając głową o dno i tracąc przy tym przytomność. 29-latek może mówić o wielkim szczęściu, ponieważ jego „anioł stróż” tego dnia był tuż obok i w samą porę przyszedł mu z pomocą.

Do niebezpiecznej sytuacji, w której znalazł się 29-letni mieszkaniec Biskupca doszło w piątek, 08.05.2020 r., w pobliżu rzeki Dymer w centrum Biskupca. Młody mężczyzna szedł pod wpływem alkoholu chwiejąc się na nogach i w pewnym momencie stracił równowagę, przewrócił, stoczył się z betonowego nabrzeża i wpadł do rzeki. Mężczyzna wpadł do niej twarzą w dół i uderzył głową o dno rzeki, tracąc przy tym przytomność.

Na szczęście w pobliżu tego miejsca przechodził policjant - sierż. Maciej Gurynowicz. Funkcjonariusz pełniący na codzień służbę w Posterunku Policji w Kolnie miał tego dnia wolne. Widząc niebezpieczną sytuację nie zawahał się ani przez chwilę i natychmiast ruszył z pomocą. Policjant wskoczył do rzeki i wyciągnął z niej na brzeg nieprzytomnego mężczyznę. Poszkodowany, po udrożnieniu dróg oddechowych, po chwili zaczął samodzielnie oddychać. Funkcjonariusz na miejsce wezwał służby ratunkowe. Z pomocą przyjechali strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Biskupcu oraz załoga karetki pogotowia, którą poszkodowany został przetransportowany do szpitala na obserwację.

29-letni mężczyzna na długo zapamięta ten dzień. Może on mówić o wielkim szczęściu, ponieważ gdyby nie pomoc, która nadeszła w ostatniej chwili, ta sytuacja mogłaby skończyć się dla niego tragicznie. W tym przypadku dosłownie sekundy były decydujące dla życia 29-letniego mężczyzny. Jesteśmy dumni z bohaterskiej postawy naszego kolegi – bo najważniejsze, aby w sytuacji zagrożenia pomoc nadeszła w porę.

(KWP w Olsztynie/js)