Zdążyli z pomocą i zapobiegli tragedii Data publikacji 12.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kruszwicy po otrzymaniu informacji o próbie samobójczej, niezwłocznie wyruszyli szukać desperata. Szybko go odnaleźli i przewieźli w miejsce, gdzie otrzymał natychmiastową pomoc.

Kilka dni temu, 09.05.br., policjanci z komisariatu Policji w Kruszwicy otrzymali informację, że 27-letni mężczyzna powiadomił kobietę o tym, że zamierza odebrać sobie życie. Przesłał jej też zdjęcia, na których było widać okaleczenia. Policjanci natychmiast przystąpili do jego poszukiwań. Zebrali informacje o tym, gdzie mógł się udać i pojechali w te miejsca.

Pomogły nadesłane zdjęcia. Gdy policjanci przejrzeli je, ich uwagę zwróciło tło. Nabrali wtedy podejrzeń, co do pobliskiego składowiska gruzu. Nie mylili się. Po tym, jak je przeszukali, ujawnili leżącego na ziemi desperata. Udzielili mu pierwszej pomocy i zaopatrzyli go. Wezwali też zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił pod opiekę medyczną.

(KWP w Bydgoszczy / mw)