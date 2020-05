Policjanici zabezpieczyli ponad 14 kilogramów narkotyków Data publikacji 12.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Funkcjonariusze z dolnośląskiej komendy na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej przy współudziale średzkich policjantów zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. W trakcie prowadzonych działań śledczy zabezpieczyli blisko 14,5 kilograma narkotyków, a także przedmioty przypominające broń, niebezpieczne narzędzia oraz pieniądze. Zatrzymany decyzją sądu najbliższe dwa miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy współudziale funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej zatrzymali 32-latka podejrzewanego o przestępstwa narkotykowe. Śledczy podczas czynności zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, przedmioty przypominające broń, niebezpieczne narzędzia oraz pieniądze. Mężczyzna decyzją sądu najbliższe dwa miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Za popełniony czyn grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W wyniku wspólnych działań funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz policjantów z wydziału kryminalnego średzkiej komendy na rynek nie trafi blisko 14 kg marihuany, 125 gram metaamfetaminy oraz blisko 400 gram substancji MDMA.

Czynności realizowane były na terenie powiatu średzkiego. W wyniku przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych policjanci poza środkami odurzającymi i psychotropowymi, które ukryte były w kuchni oraz na strychu, zabezpieczyli dwa przedmioty przypominające broń, maczety, kij bejsbolowy oraz cztery telefony komórkowe i pieniądze.

Zatrzymanemu 32-letniemu mieszkańcowi powiatu średzkiego śledczy przedstawili zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. Decyzją sądu wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Posiadanie znacznych ilości środków odurzających zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Obecnie policjanci wyjaśniają okoliczności tej sprawy, w tym ustalają źródło pochodzenia zabezpieczonych narkotyków, jak również to, gdzie miały one trafić.

(KWP we Wrocławiu/js)