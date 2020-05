Pościg ulicami Stargardu za 23 -letnim kierowcą volkswagena Data publikacji 12.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Referatu Patrolowo – Interwencyjnego stargardzkiej komendy zatrzymali po pościgu 23- letniego stargardzianina, który popełnił wykroczenie jadąc pod prąd. Kierujący uciekał ulicami Stargardu przed policyjnymi radiowozami nie reagując na podawane polecenia funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany. Wstępne badanie wykazało, że kierował autem będąc pod działaniem marihuany. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Wczoraj po godz. 23.00 stargardzcy policjanci na jednej z ulic miasta zauważyli pojazd, którego kierujący nie stosował się do przepisów ruchu drogowego i jechał pod prąd. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać volkswagena do kontroli. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych dawali kierującemu polecenia do zatrzymania.

Mężczyzna zatrzymał się i zaczął wycofywać. Gdy funkcjonariusze chcieli do niego podejść, ruszył z impetem w ich stronę, zmuszając jednego z mundurowych do odskoczenia na chodnik, aby nie zostać potrąconym. Następnie kierujący volkswagenem zaczął uciekać.

Policjanci natychmiast ruszyli za nim w pościg, informując o całym zdarzeniu dyżurnego stargardzkiej policji, a także pozostałe patrole, które włączyły się do działań pościgowych.

23- latek wielokrotnie podczas ucieczki zajeżdżał drogę radiowozom, nie stosował się do wydawanych poleceń w postaci sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych w celu zatrzymania pojazdu i z dużą prędkością jechał w kierunku ul. Most Kamienny, gdzie ominął jedną z blokad.

Do zatrzymania doszło w rejonie ul. Żwirki i Wigury w Stargardzie. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Wstępne badanie wykazało, że prowadził pojazd będąc pod działaniem marihuany. Ponadto podczas kontroli policjanci ujawnili przy nim ponad 1 gram marihuany.

Kierowca volkswagena został zatrzymany w policyjnym areszcie. Stracił już prawo jazdy. Za popełnione przestępstwa oraz wykroczenia odpowie przed sądem.

(KWP w Szczecinie / mg)